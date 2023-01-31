Dokuz Oğuz Dizisi Ankara’da Mı Çekiliyor? Dokuz Oğuz Ankara’nın Hangi İlçelerinde Çekiliyor? Dokuz Oğuz Hangi Askeri Birlikte Çekiliyor…

Yapımcılığını Gold Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Cem Akyoldaş’ın oturduğu ve Süleyman Çobanoğlu’nun kaleme aldığı Dokuz Oğuz, 28 Ocak Cumartesi günü ilk bölümüyle FOX TV’de seyirciyle buluştu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Dokuz Oğuz timi Mehmetçik'in iki bin yılı aşan destansı öyküsü ve maceraları anlatıyor. Kubilay Aka ve Yasemin Kay Allen başrol oyuncuları. İzleyiciler ayrıca dizinin çekim yerini de merak ediyorlar.

Dokuz Oğuz Dizisi Ankara’da Mı Çekiliyor? Konusu Nedir?

Türk’ün olduğu her yerde, Türk için savaşacak “Oğuz Timi”nin hikayesini anlatacak Dokuz Oğuz’dan tarih duyurusuyla beraber yeni bir tanıtım da geldi. Tanıtımda, dizinin temposunun hiç düşmeyeceği ve Mehmetçik'in iki bin yılı aşan efsanesinde, ulaşılan yeni bir zirvenin destansı öyküsünün anlatılacağı görülüyor.

Kubilay Aka, Deniz Işın, Yasemin Kay Allen, Hakan Boyav, Tuncer Salman, Dağhan Külegeç, Kayhan Açıkgöz, Serhan Onat, Rami Narin, Volkan Keskin, Taylan Meydan, Sahra Şaş ve Mehmet Çevik’in yer aldığı Dokuz Oğuz, ilk bölümü 28 Ocak Cumartesi saat 20.00’de FOX TV ekranlarında seyirci ile buluştu.

Dokuz Oğuz Ankara’nın Hangi İlçelerinde Çekiliyor?

Dokuz Oğuz dizisi ekranlara gelen son bölümüyle büyük ilgi topladı. Dizinin nerede çekildiği izleyiciler tarafından merak konusu oldu.

Dokuz Oğuz dizisi Ankara'da çekiliyor ve tüm ilçelerinde çekimleri devam edeceği düşünülüyor. Çekim yerleri arasında Çankaya, Keçiören, Akyurt, Altındağ, Polatlı, Gölbaşı, Sincan gibi birçok ilçe bulunuyor.

Dokuz Oğuz dizisi Ankara’nın Zorlu hava şartları altında çekilen dizi, izleyiciyi oldukça etkilemiş görünüyor.

Dokuz Oğuz Dizisi Ankara’da Mı Çekiliyor?