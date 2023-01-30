- 30 Oca 2023 - 12:12

Çöp Adam Dizisinde Peri Kapı Dışarıya Konulacak! Tamer Son Kararını Verdi… “Çok Şükür!”

STAR TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Çöp Adam dizisinde Peri’nin kapı dışarı edildiği gündeme bomba gibi düştü. Tamer’in son kararını vermiş olması seyircilerin “Çok şükür” yorumlarına neden oldu. Peki, Çöp Adam dizisinde neler oluyor?

Gerçek bir hikayeden uyarlandığı bilinen Çöp Adam dizisi, yayınlandığı günleri sallayıp geçiyor. Gülseren Budayıcıoğlu’nun kaleminden çıkan Çöp Adam dizisinin başrollerinde ise Engin Altan Düzyatan, Elçin Sangu, Sedef Avcı, Füsun Demirel, Salih Kalyon ve Elçin Afacan gibi birbirinden başarılı oyuncular bulunuyordu. Çarşamba akşamı ekranlara gelecek olan bölümde Tamer’in gözlerinin yavaş yavaş açıldığı seyirci tarafından görüldü. Peki, neler oluyor?

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30 Oca 2023 - 12:12 Ankara- Yaşam

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