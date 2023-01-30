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30 Oca 2023 - 12:12

Çöp Adam Dizisinde Peri Kapı Dışarıya Konulacak! Tamer Son Kararını Verdi… “Çok Şükür!”

STAR TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Çöp Adam dizisinde Peri’nin kapı dışarı edildiği gündeme bomba gibi düştü. Tamer’in son kararını vermiş olması seyircilerin “Çok şükür” yorumlarına neden oldu. Peki, Çöp Adam dizisinde neler oluyor?