Çöp Adam Dizisinde Peri Kapı Dışarıya Konulacak! Tamer Son Kararını Verdi… “Çok Şükür!”
STAR TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Çöp Adam dizisinde Peri’nin kapı dışarı edildiği gündeme bomba gibi düştü. Tamer’in son kararını vermiş olması seyircilerin “Çok şükür” yorumlarına neden oldu. Peki, Çöp Adam dizisinde neler oluyor?
Gerçek bir hikayeden uyarlandığı bilinen Çöp Adam dizisi, yayınlandığı günleri sallayıp geçiyor. Gülseren Budayıcıoğlu’nun kaleminden çıkan Çöp Adam dizisinin başrollerinde ise Engin Altan Düzyatan, Elçin Sangu, Sedef Avcı, Füsun Demirel, Salih Kalyon ve Elçin Afacan gibi birbirinden başarılı oyuncular bulunuyordu. Çarşamba akşamı ekranlara gelecek olan bölümde Tamer’in gözlerinin yavaş yavaş açıldığı seyirci tarafından görüldü. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.