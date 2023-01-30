PTT’den Maaş Gibi 1.250 TL Ödeme! Tıkır Tıkır Hesaplarınıza Yatacak! Başvurunuzu Hemen Yapın…

Çeşitli kriterler açısında değerlendirildiklerinde ihtiyaç sahibi olduklarına karar verilen vatandaşlar, devlet kurumları tarafından geliştirilen sosyal yardım modellerinden yararlanmak hakkına sahiplerdir. Yeme, içme, barınma, fatura gibi pek çok başlık altında oluşan giderlerini özellikle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hizmete sunulan sosyal yardım modelleri ile karşılayabilme hakkına sahip olan ihtiyaç sahipleri, tüm bu haklara ek olarak Aile Destek Programı’ndan da yararlanabilmektelerdir.

Sosyal Yardım

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