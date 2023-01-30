PTT’den Maaş Gibi 1.250 TL Ödeme! Tıkır Tıkır Hesaplarınıza Yatacak! Başvurunuzu Hemen Yapın…
12 ay boyunca ihtiyaç sahibi vatandaşların hesaplarına düzenli olarak ödeme yapılmasını sağlayan bu program, son olarak aralık ayında hesaplara para geçişi ile gündeme gelmiştir. PTT’den Maaş Gibi 1.250 TL Ödeme! Tıkır Tıkır Hesaplarınıza Yatacak! Başvurunuzu Hemen Yapın… İşte Detaylar...
Çeşitli kriterler açısında değerlendirildiklerinde ihtiyaç sahibi olduklarına karar verilen vatandaşlar, devlet kurumları tarafından geliştirilen sosyal yardım modellerinden yararlanmak hakkına sahiplerdir. Yeme, içme, barınma, fatura gibi pek çok başlık altında oluşan giderlerini özellikle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hizmete sunulan sosyal yardım modelleri ile karşılayabilme hakkına sahip olan ihtiyaç sahipleri, tüm bu haklara ek olarak Aile Destek Programı’ndan da yararlanabilmektelerdir.
Sosyal Yardım
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30 Oca 2023 - 13:01 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.