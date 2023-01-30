- 30 Oca 2023 - 14:31 G: 30 Oca 2023 - 14:32

Asgari Ücretli Vatandaşa Bakan’dan Açıklama Geldi! Gözler Kulaklar Bu Haberdeydi…

Geçtiğimiz günlerde bir canlı yayına konuk olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT yasasına ve asgari ücrete ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Asgari Ücretli Vatandaşa Bakan’dan Açıklama Geldi! Gözler Kulaklar Bu Haberdeydi… İşte Detaylar...

2023 Asgari Ücret

2021 yılının son çeyreğinde yükselmeye başlayan döviz kurları ve altın fiyatları, senenin son günlerinde rekor seviyelere ulaştı. Yükselen fiyat grafikleri enflasyona da direkt olarak etki ederek gündelik hayat akışı içerisinde satışa sunulan hizmetlere ve hizmet ürünlerine yüksek oranlarda zamların yansımasına yol açtı. Bu durum 2022 yılına büyük bir ekonomik endişe ile başlanılmasına sebep olurken maaş artışları da alım güçlerinin toparlanmasına katkıda bulunamadı.

2022 yılının başında açıklanan yaklaşık olarak yüzde 50’lik asgari ücret zammı, senenin ortalarına doğru vatandaşları iyiden iyiye geçinemez duruma getirdi. Bu durum karşısında devreye giren yetkililer, asgari ücrete 1 Temmuz itibari ile yüzde 30’luk ara zammın yansıtılmasına karar verdiklerini açıkladı. Yüzde 30’luk zam ile yüzleri gülen ancak yaklaşık bir ay sonra tekrar ekonomik olarak zor duruma düşen vatandaşlar, gözlerini 2023 yılına çevirdi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan merak ile beklenen asgari ücret zam oranını yüzde 54,66 olarak açıklandı.

 

2023 Asgari Ücret

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30 Oca 2023 - 14:31 - Gündem

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