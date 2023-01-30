Bülent Ersoy’un Full Transparan Kıyafeti Ortalığı Yıkıp Geçti! Seda Sayan, Safiye Soyman Mest Oldu!

Senelerdir sanat camiasının en başarılı isimlerinden birisi olarak gösterilen ve 70 yaşına merdiven dayamış olmasına rağmen halen sahneleri hınca hınç dolan Bülent Ersoy, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlar ile de dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Sosyal medyayı pek de aktif olarak kullanmayan ancak dönem dönem hem gönderilere yaptığı yorumlar hem de paylaştığı iddialı pozlar ile sosyal medyanın gündemine oturmayı başaran Diva lakaplı Bülent Ersoy, son paylaştığı pozlar ile de ortalığı yangın yerine çevirdi.

Sahnelerinde sıklık ile ağır kıyafetler tercih eden ve yalnızca kıyafet tasarımları ile değil bir tanesi bir servet değerinde olan takıları ile de gündemden düşmeyen Bülent Ersoy, geçtiğimiz akşam ünlü bir mekanda sahneye çıktı.

Bülent Ersoy

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