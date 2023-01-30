Seda Sayan’ın Minileri Yürekleri Hoplattı! Görenler “Sen Nasıl 60 Yaşındasın!” Diyor…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi olan Seda Sayan’ın minileri resmen yürek hoplattı. Görenlerin kalbine indiren Seda Sayan’ın bu hallerine sevenleri ise “Sen nasıl 60 yaşındasın!” demeden yapamadı. Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan Seda Sayan, bölgesel incelme işlemleriyle şekillenen fiziğini herkese gösterdi. İşte merak edilen tüm detaylar…
Geçtiğimiz yıl Şubat ayında kendisinden 25 yaş küçük olan Çağlar Ökten’den evlenme teklifi alan Seda Sayan, sevenlerini şaşırtmıştı. Aralarındaki yaş farkını hiçe sayıp birlikte olmaya karar veren Seda Sayan ve Çağlar Ökten çiftinin aşklarının PR çalışması olduğuna dair iddialar gündeme gelse bile ikili her zaman el ele tutuşmuş ve aralarındaki bağın öyle kolay kolay kopmayacağını göstermişti. Evlendikten sonra büyük bir değişim yaşayan Seda Sayan’ın bu kareleri yürekleri hoplattı. Peki, Seda Sayan nasıl bir paylaşımda bulundu?
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.