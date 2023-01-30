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30 Oca 2023 - 16:38

Masterchef Mehmet Şef’in Asıl Ayrılık Sebebi Belli Oldu! Acun Yerine Şak Diye O İsmi Getirmişti…

Tv8 ekranlarının fenomen yarışmalarından biri olan Masterchef’te Mehmet Şef’in asıl ayrılık sebebi ortaya çıktı. Acun Ilıcalı’nın “Şak” diye başka bir ismi getirdiği görülürken; Mehmet Şef’in ise sır gibi sakladığı gerçek ortaya çıkmış oldu. Aralarında gönül kırgınlıkları olduğu görülünce sevenleri şok oldu. Peki, neler oluyor?