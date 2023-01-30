Masterchef Mehmet Şef’in Asıl Ayrılık Sebebi Belli Oldu! Acun Yerine Şak Diye O İsmi Getirmişti…
Tv8 ekranlarının fenomen yarışmalarından biri olan Masterchef’te Mehmet Şef’in asıl ayrılık sebebi ortaya çıktı. Acun Ilıcalı’nın “Şak” diye başka bir ismi getirdiği görülürken; Mehmet Şef’in ise sır gibi sakladığı gerçek ortaya çıkmış oldu. Aralarında gönül kırgınlıkları olduğu görülünce sevenleri şok oldu. Peki, neler oluyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışması, bir sezonu daha geride bırakmıştı. Yarışmanın yeni sezonunun All Star sezonu olacağı biliniyordu. Eski yarışmacılardan oluşacak olan kadro şimdiden heyecanı yükseltmeye başlamıştı. Bıçakların, rekabetin ve tabakların yarışacağı Masterchef yarışmasının yeni sezonu gelmeden ayrılık haberleri gelmişti. Önce Mehmet Yalçınkaya, sonra Somer Sivrioğlu’nun ekranlara veda edeceğinin ortaya çıkması, sevenlerini derinden üzmüştü. Şimdiyse büyük bomba patladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.