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30 Oca 2023 - 17:27

Survivor Yarışmasına Dayanamayan Yusuf Güney Cebini Doldurup Çıktı! Kazandığı Paranın Haddi Hesabı Yok!

Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Survivor’dan Yusuf Güney çekilmişti. Yarışmanın sert şartlarına dayanmayan Yusuf Güney, cebini resmen parayla doldurup çıktı. Yarışmada sadece 20 gün gibi bir süre kalan Yusuf Güney’in hesabına yatırılan paranın miktarını öğrenenler ise mini çaplı bir şok yaşadı! İşte merak edilen tüm detaylar…