Survivor Yarışmasına Dayanamayan Yusuf Güney Cebini Doldurup Çıktı! Kazandığı Paranın Haddi Hesabı Yok!
Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Survivor’dan Yusuf Güney çekilmişti. Yarışmanın sert şartlarına dayanmayan Yusuf Güney, cebini resmen parayla doldurup çıktı. Yarışmada sadece 20 gün gibi bir süre kalan Yusuf Güney’in hesabına yatırılan paranın miktarını öğrenenler ise mini çaplı bir şok yaşadı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Dokunulmazlık almak isteyen yarışmacılar, canla başla mücadele etmişti. Gönüllüler takımı üzerinden ezici bir üstünlük kuran Ünlüler takımı oyunu yine almış ve kendilerini korumaya almışlardı. Konseyde ise Acun Ilıcalı, Yusuf Güney’in adadan ayrıldığını duyurmuş ve izleyenler ne diyeceğini şaşırmıştı. Yusuf Güney’in kazandığı para ise resmen ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.