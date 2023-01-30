- 30 Oca 2023 - 20:14

Esra Erol’da Büyük İtiraf! 85 Milyonun Önünde Öyle Bir Şey Dedi Ki… “Yazıklar Olsun!”

ATV ekranlarının en çok izlenen yapımlarından biri olan Esra Erol’da büyük bir itiraf geldi. 85 milyonunun önünde yaptığı açıklama, ağızların açık kalmasına neden oldu! Esra Erol’un bile şok olduğu o anlarda canlı yayına ihbarlar arka arkaya geldi. İşte merak edilen tüm detaylar…

Hafta içi her gün ekranlara gelen Esra Erol’da programında kayıplar, kaçırılmalar ve birçok aile sorunları ekranlara gelmişti. Her bir bölümü daha heyecanlı geçen Esra Erol’da yaşananlar seyircilerin dikkatini üzerine çekiyordu. Programa katılan Ercan Bey ise 15 yıllık komşusu tarafından evlilik vaadiyle dolandırıldığını ifade etmişti. 85 milyonun önünde büyük bir itirafta bulunan komşu Aleyna ise tepkileri topladı. İşte merak edilenler…

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30 Oca 2023 - 20:14 Ankara- Yaşam

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