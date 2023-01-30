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30 Oca 2023 - 20:14

Esra Erol’da Büyük İtiraf! 85 Milyonun Önünde Öyle Bir Şey Dedi Ki… “Yazıklar Olsun!”

ATV ekranlarının en çok izlenen yapımlarından biri olan Esra Erol’da büyük bir itiraf geldi. 85 milyonunun önünde yaptığı açıklama, ağızların açık kalmasına neden oldu! Esra Erol’un bile şok olduğu o anlarda canlı yayına ihbarlar arka arkaya geldi. İşte merak edilen tüm detaylar…