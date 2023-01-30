Esra Erol’da Büyük İtiraf! 85 Milyonun Önünde Öyle Bir Şey Dedi Ki… “Yazıklar Olsun!”
ATV ekranlarının en çok izlenen yapımlarından biri olan Esra Erol’da büyük bir itiraf geldi. 85 milyonunun önünde yaptığı açıklama, ağızların açık kalmasına neden oldu! Esra Erol’un bile şok olduğu o anlarda canlı yayına ihbarlar arka arkaya geldi. İşte merak edilen tüm detaylar…
Hafta içi her gün ekranlara gelen Esra Erol’da programında kayıplar, kaçırılmalar ve birçok aile sorunları ekranlara gelmişti. Her bir bölümü daha heyecanlı geçen Esra Erol’da yaşananlar seyircilerin dikkatini üzerine çekiyordu. Programa katılan Ercan Bey ise 15 yıllık komşusu tarafından evlilik vaadiyle dolandırıldığını ifade etmişti. 85 milyonun önünde büyük bir itirafta bulunan komşu Aleyna ise tepkileri topladı. İşte merak edilenler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.