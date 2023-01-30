- 30 Oca 2023 - 20:14

Yalı Çapkını Seyran Diziden Ayrılıyor mu? Yeni Anlaşmasını Instagram’da Yayınlayınca… “Yok Artık!”

STAR TV Ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Yalı Çapkını dizisinden Seyran’ın ayrılmak istediği gündeme bomba gibi düştü! Yeni anlaşmasını Instagram üzerinden yayınlayan Afra Saraçoğlu, ağızların açık kalmasına neden oldu. İşte milyonların “Yok artık” dediği o olay…

Gerçek bir hikayeden uyarlanan Yalı Çapkını dizisinin son bölümü Cuma akşamı ekranlara gelmişti. OGM Pictures tarafından ele alınan Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümleri büyük bir heyecanla bekleniyordu. Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu ve Emre Altuğ gibi başarılı oyuncuların bulunduğu Yalı Çapkını dizisinde acılar içerisinde büyümüş ve şansı bir türlü yüzüne gülmemiş olan Seyran’a hayat veren Afra Saraçoğlu’nun yeni projesini duyurması diziden ayrılacağını gösterdi. İşte merak edilen tüm detaylar…

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30 Oca 2023 - 20:14 Ankara- Yaşam

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