Melisa Döngel Yine Kalp Krizi Garantili! “Marilyn Monroe Kıskandı!” Beğeni Rekoru Kırıldı!
Ekranlara Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı’yla dönüş yapan Melisa Döngel’in sırf bu dizi için saçlarının rengini değiştirdiği biliniyordu. Başarılı oyuncunun sosyal medya üzerinden yapmış olduğu kalp krizi garantili görüntülerine sevenleri ise “Marilyn Monroe kıskandı” demeden yapamadı! İşte beğeni rekorları kıran Melisa Döngel’in o kareleri…
Bizim Hikaye, Kusursuz Kiracı, Aşk Mantık İntikam ve Sen Çal Kapımı dizilerinde basamak basamak çıkış yakalayan güzel oyuncu, ne kadar başarılı bir oyuncu olduğunu göstermişti. Henüz sadece 23 yaşında olmasına rağmen, oyunculuktaki ivmesi sevenlerini şaşırtıyordu. Dizilerinin yanı sıra sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımlarla nefes kesen Melisa Döngel’in son kareleri Marilyn Monroe’ya benzetildi. Peki, Melisa Döngel nasıl bir paylaşımda bulundu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.