Melisa Döngel Yine Kalp Krizi Garantili! “Marilyn Monroe Kıskandı!” Beğeni Rekoru Kırıldı!

Bizim Hikaye, Kusursuz Kiracı, Aşk Mantık İntikam ve Sen Çal Kapımı dizilerinde basamak basamak çıkış yakalayan güzel oyuncu, ne kadar başarılı bir oyuncu olduğunu göstermişti. Henüz sadece 23 yaşında olmasına rağmen, oyunculuktaki ivmesi sevenlerini şaşırtıyordu. Dizilerinin yanı sıra sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımlarla nefes kesen Melisa Döngel’in son kareleri Marilyn Monroe’ya benzetildi. Peki, Melisa Döngel nasıl bir paylaşımda bulundu?

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