- 30 Oca 2023 - 22:16 G: 30 Oca 2023 - 22:35

Survivor Aşıkları Mert ve Sude Bebek Haberini Duyurdu! “Evlenmeden Ne Çocuğu!” O Detay…

Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Survivor’da aşk yaşadıkları ortaya çıkan Mert Öcal ve Sude Burcu’nun bebek haberi ortalığı salladı. Birçok kişiden tepki alan Survivor aşıklarına, “Evlenmeden ne çocuğu” yorumları yapıldı. Yapılan paylaşımdaki o detaysa sosyal medyada yankı uyandırdı. İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasının 2019 senesinde Sude Burcu, 2020 sezonunda ise Mert Öcal bulunuyordu. İkili, yarışmadan dolayı birbirlerini tanışmışlardı. Survivor 2022 All Star sezonuna katılmadan hemen önce sevgili olan ikili, adada bunu yasak aşk iddialarıyla öğrenilmesine neden olmuşlardı. İkili ne olursa olsun ellerini bırakmamışlardı. Kısa bir süre önce nişan töreni yapan ikiliden şimdide bebek haberi geldi. İşte merak edilen tüm detaylar…

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30 Oca 2023 - 22:16 Ankara- Yaşam

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