Survivor Aşıkları Mert ve Sude Bebek Haberini Duyurdu! “Evlenmeden Ne Çocuğu!” O Detay…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasının 2019 senesinde Sude Burcu, 2020 sezonunda ise Mert Öcal bulunuyordu. İkili, yarışmadan dolayı birbirlerini tanışmışlardı. Survivor 2022 All Star sezonuna katılmadan hemen önce sevgili olan ikili, adada bunu yasak aşk iddialarıyla öğrenilmesine neden olmuşlardı. İkili ne olursa olsun ellerini bırakmamışlardı. Kısa bir süre önce nişan töreni yapan ikiliden şimdide bebek haberi geldi. İşte merak edilen tüm detaylar…

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