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01 Şub 2023 - 11:47

Dantelli İç Çamaşırıyla Pozlar Verdi! “Abla Sen Yarı Çıplaksın!” Hayal Köseoğlu’nun Cesaretine Yetişebilen Yok!

En son olarak FOX TV ekranlarında yayınlanan Mahkum dizisinde rol alan güzel oyuncu Hayal Köseoğlu’nun dantelli iç çamaşırıyla pozlar vermesi şok etti. Cesaretini bir kez daha konuşturan Hayal Köseoğlu’nun bu hallerine sevenleri ise “Abla sen yarı çıplaksın” demeden yapamadı! İşte merak edilen tüm detaylar…