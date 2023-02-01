Dantelli İç Çamaşırıyla Pozlar Verdi! “Abla Sen Yarı Çıplaksın!” Hayal Köseoğlu’nun Cesaretine Yetişebilen Yok!
En son olarak FOX TV ekranlarında yayınlanan Mahkum dizisinde rol alan güzel oyuncu Hayal Köseoğlu’nun dantelli iç çamaşırıyla pozlar vermesi şok etti. Cesaretini bir kez daha konuşturan Hayal Köseoğlu’nun bu hallerine sevenleri ise “Abla sen yarı çıplaksın” demeden yapamadı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Arkadaşlar İyidir, Bir Nefes Daha, Aşk-ı Memnu gibi birçok yapımda yer alan Hayal Köseoğlu, ilk çıkışını Mucize Doktor dizisine yapmıştı. Hayat verdiği deli dolu karakterle çok beğenilen Hayal Köseoğlu, Mahkum dizisinde ise kariyer basamaklarını üçer beşer tırmanmaya devam etmişti. Dizinin finaliyle birlikte kısa bir mola veren Hayal Köseoğlu, iç çamaşırlı kareleriyle sevenlerinin büyük bir şok içerisinde kalmasına neden oldu. İşte merak edilenler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.