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02 Şub 2023 - 00:02

Neslihan Atagül de Gülşen Modasına Uydu! Full Transparan Elbisesiyle Altına Giydiklerini…

Fatih Harbiye’de birlikte rol altığı Kadir Doğulu ile 2016 yılında nikah masasına oturan ve sık sık evliliği ile gündeme gelen Atagül, bu kez de cesur kıyafet tercihi ile dikkatleri üzerine çekti. Neslihan Atagül de Gülşen Modasına Uydu! Full Transparan Elbisesiyle Altına Giydiklerini…İşte Detaylar...