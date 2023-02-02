Neslihan Atagül de Gülşen Modasına Uydu! Full Transparan Elbisesiyle Altına Giydiklerini…
Fatih Harbiye’de birlikte rol altığı Kadir Doğulu ile 2016 yılında nikah masasına oturan ve sık sık evliliği ile gündeme gelen Atagül, bu kez de cesur kıyafet tercihi ile dikkatleri üzerine çekti. Neslihan Atagül de Gülşen Modasına Uydu! Full Transparan Elbisesiyle Altına Giydiklerini…İşte Detaylar...
Henüz çocuk yaşta Yaprak Dökümü dizisinde rol alarak kendisini gösteren sonrasında ise Show TV’de yayınlanan “Fatih Harbiye” isimli dizide “Macide” karakterine hayat vererek yeteneğini ortaya koyan Neslihan Atagül, son günlerde magazin sayfalarının vazgeçilmez isimlerinden birisi haline dönüştü.
02 Şub 2023 - 00:02 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.