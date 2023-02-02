- 02 Şub 2023 - 00:02

Neslihan Atagül de Gülşen Modasına Uydu! Full Transparan Elbisesiyle Altına Giydiklerini…

Fatih Harbiye’de birlikte rol altığı Kadir Doğulu ile 2016 yılında nikah masasına oturan ve sık sık evliliği ile gündeme gelen Atagül, bu kez de cesur kıyafet tercihi ile dikkatleri üzerine çekti. Neslihan Atagül de Gülşen Modasına Uydu! Full Transparan Elbisesiyle Altına Giydiklerini…İşte Detaylar...

Henüz çocuk yaşta Yaprak Dökümü dizisinde rol alarak kendisini gösteren sonrasında ise Show TV’de yayınlanan “Fatih Harbiye” isimli dizide “Macide” karakterine hayat vererek yeteneğini ortaya koyan Neslihan Atagül, son günlerde magazin sayfalarının vazgeçilmez isimlerinden birisi haline dönüştü. 

02 Şub 2023 - 00:02 - Magazin

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Neslihan Atagül de Gülşen Modasına Uydu! Full Transparan Elbisesiyle Altına Giydiklerini… mask
Neslihan Atagül de Gülşen Modasına Uydu! Full Transparan Elbisesiyle Altına Giydiklerini…
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