Survivor Berdan Mardini New York’u Salladı! “Survivor’da Böyle Pozlar Verecektin!”

Survivor yarışmasının kadrosuna dahil olduğunu duyurmuş olduğu ilk an itibari ile tüm sosyal medya kullanıcılarını ve Survivor sevenleri şaşkına çeviren isimlerden birisi olarak öne çıkan Berdan Mardini, son günlerin en çok konuşulan isimlerinden birisi oldu. Acun Ilıcalı’nın Türk televizyonlarına kazandırdığı önemli projelerin başında gelen ve halen hem ülkemizde hem de bazı dünya ülkelerinde yayın hayatına devam eden Survivor’da kısa bir süre performans sergileyen Mardini, erken vedası ile herkesi şaşırttı.

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