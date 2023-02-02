Survivor Berdan Mardini New York’u Salladı! “Survivor’da Böyle Pozlar Verecektin!”
Bir parkur oyunundan sonra yorgun düşen ve tansiyon problemi sebebi ile müdahale edilen Berdan Mardini, yarışmadan çekilme kararı aldı. Haberi duyuran Acun Ilıcalı, Mardini’nin sağlık problemleri sebebi ile daha fazla devam edemeyeceğini açıklayarak ünlü türkücünün hayranlarını ve takım arkadaşlarını şaşkına çevirmişti. Survivor Berdan Mardini New York’u Salladı! “Survivor’da Böyle Pozlar Verecektin!” İşte Detaylar...
Survivor yarışmasının kadrosuna dahil olduğunu duyurmuş olduğu ilk an itibari ile tüm sosyal medya kullanıcılarını ve Survivor sevenleri şaşkına çeviren isimlerden birisi olarak öne çıkan Berdan Mardini, son günlerin en çok konuşulan isimlerinden birisi oldu. Acun Ilıcalı’nın Türk televizyonlarına kazandırdığı önemli projelerin başında gelen ve halen hem ülkemizde hem de bazı dünya ülkelerinde yayın hayatına devam eden Survivor’da kısa bir süre performans sergileyen Mardini, erken vedası ile herkesi şaşırttı.
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02 Şub 2023 - 09:32 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.