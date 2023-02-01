- 01 Şub 2023 - 16:35 G: 01 Şub 2023 - 16:40

Evli Olan Ev Hanımlarına 5.500 TL Ödeme Yatacak! Hem Maaş Sahibi Hem Emekli Olacaksınız…

Evli olan ev hanımlarına büyük müjde duyuruldu. Hem maaş sahibi olacak hem emeklilik sağlanacak olan bu kişilerin yüzleri güldü. Devlet tarafından onaylanan bu ödeme, belirli şartlara uyan kişilere her ay verilecek. Emekli kategorisinde bulunacak olan bu kişilerin hangi şartları taşıdığı ise araştırma konusu oldu. Bizlerde Haberler Ankara olarak gerekli tüm şartları sizler için derledik! İşte merak edilen tüm detaylar…

Geliri olmayan ev hanımlarına verilecek olan maaşlar yüzleri güldürdü. 25 yıl evli olma şartı aranan bu kişilerin hesaplarına her ay yatacak olan 5.500 TL ise devletin sağladığı bir imkan olarak karşımıza çıktı. Ev hanımlarının emekli olabilmesi adına gelen teklifleri tamamlayan devlet, istenen şartları duyurdu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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01 Şub 2023 - 16:35 Ankara- Yaşam

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