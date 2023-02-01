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01 Şub 2023 - 17:27

Survivor Panorama Masasında Büyük Kavga Çıkacak! Evrim Keklik Öyle Bir Şey Dedi Ki…

Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Survivor’u yorumlayan Panorama masasında büyük bir kavganın çıkacağı gündeme bomba gibi düştü. Masada bulunan isimlerden biri olan Evrim Keklik, öyle bir şey yaptı k, ağızlar açık kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…