- 01 Şub 2023 - 17:27 G: 01 Şub 2023 - 17:37

Survivor Panorama Masasında Büyük Kavga Çıkacak! Evrim Keklik Öyle Bir Şey Dedi Ki…

Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Survivor’u yorumlayan Panorama masasında büyük bir kavganın çıkacağı gündeme bomba gibi düştü. Masada bulunan isimlerden biri olan Evrim Keklik, öyle bir şey yaptı k, ağızlar açık kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasının her bir bölümü büyük bir keyifle izleniyordu. Yarışmanın son bölümünde de yarışmacılar dokunulmazlık oyununu kazanmak adına büyük bir mücadele vermişti ama gün sonunda kazanan isim Ünlüler takımı olmuştu. Bir haftayı firesiz bir biçimde kapatan Ünlüler takımı, Gönüllüler takımına uzun bir süredir üstünlük kuruyordu. Yarışmanın yeni bölümü beklenirken Panorama masasında büyük bir savaşın çıkacağı görüldü. İşte merak edilen tüm detaylar…

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01 Şub 2023 - 17:27 Ankara- Yaşam

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