Survivor Panorama Masasında Büyük Kavga Çıkacak! Evrim Keklik Öyle Bir Şey Dedi Ki…
Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Survivor’u yorumlayan Panorama masasında büyük bir kavganın çıkacağı gündeme bomba gibi düştü. Masada bulunan isimlerden biri olan Evrim Keklik, öyle bir şey yaptı k, ağızlar açık kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasının her bir bölümü büyük bir keyifle izleniyordu. Yarışmanın son bölümünde de yarışmacılar dokunulmazlık oyununu kazanmak adına büyük bir mücadele vermişti ama gün sonunda kazanan isim Ünlüler takımı olmuştu. Bir haftayı firesiz bir biçimde kapatan Ünlüler takımı, Gönüllüler takımına uzun bir süredir üstünlük kuruyordu. Yarışmanın yeni bölümü beklenirken Panorama masasında büyük bir savaşın çıkacağı görüldü. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.