Anasayfa/

Foto Galeri/

01 Şub 2023 - 18:55

Milyonlarca Vatandaşa 1.997 TL Ödeme Verilecek! 3 Ayda Bir Tıkır Tıkır Yatacak! Başvuran Alıyor…

Devletimiz, sosyal yardımlarla ve desteklerle ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara belli bir miktarda ödeme yapıyor. 2023 yılının ilk günleri itibariyle memur maaşlarında bir yeni yükseliş daha yaşanmış ve bu durum sosyal yardımlara yansımıştı. Zamlı bir biçimde yardım alacak olan vatandaşlara bir yeni müjde daha geldi. Tam tamına 1.997 TL ödeme yapılacağı açıklandı. 3 ayda bir tıkır tıkır yatacağı duyurulunca milyonlarca kişi başvurmaya başladı. İşte merak edilen tüm detaylar…