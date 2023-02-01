Milyonlarca Vatandaşa 1.997 TL Ödeme Verilecek! 3 Ayda Bir Tıkır Tıkır Yatacak! Başvuran Alıyor…
Devletimiz, sosyal yardımlarla ve desteklerle ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara belli bir miktarda ödeme yapıyor. 2023 yılının ilk günleri itibariyle memur maaşlarında bir yeni yükseliş daha yaşanmış ve bu durum sosyal yardımlara yansımıştı. Zamlı bir biçimde yardım alacak olan vatandaşlara bir yeni müjde daha geldi. Tam tamına 1.997 TL ödeme yapılacağı açıklandı. 3 ayda bir tıkır tıkır yatacağı duyurulunca milyonlarca kişi başvurmaya başladı. İşte merak edilen tüm detaylar…
Geçtiğimiz günlerde yaşlılık ve engelli aylığına, evde bakım maaşlarına ve SED ödemelerine belli bir oranda zam geldiği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından açıklanmıştı. Bu kapsamda verilecek olan yaşlılık aylıklarına da zam gelmişti. Belli şartları taşıyan yaşlılara verilen bu yardım hakkında detayları sizler için Haberler Ankara olarak derledik. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.