- 01 Şub 2023 - 21:27 G: 01 Şub 2023 - 21:39

Seren Serengil Yaşına Başına Bakmadı! Ful Transparan Kıyafetiyle… “Bacım Buna Elbise Denmez! Bu Mayo!”

Söylemezsem Olmaz programından ayrılan Seren Serengil, yaşına başına bakmadı öyle bir elbise giydi ki, görenlerin kalbi yerinden fırladı. Hem etkiye hem de tepkiye neden olan Seren Serengil’e birçok kişi ise “Bacım buna elbise denmez ama bu bildiğim mayo!” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…

Magazin dünyasına yön veren ve Söylemezse Olmaz programında can alıcı açıklamalarda bulunan Seren Serengil, sevenlerinin kalbinde taht kuruyordu. Geçirmiş olduğu mide ameliyatı sonrasında dumping sendromuna tutulan Seren Serengil, uzun ve ağrılı bir dönemden geçmişti. Zayıflamak isterken canından olacak konuma gelen Seren Serengil’in şimdilerde o zayıflığı halen sürdürdüğü biliniyordu. Güzel isim Seren Serengil’in giymiş olduğu bir elbise ise şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

01 Şub 2023 - 21:27 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Aybüke Pusat’ın Daracık Elbisesi Yine Gündemde! “Güzelliğinden Sadaka Ver, Dışarda Çok Çirkin Var!” mask
Aybüke Pusat’ın Daracık Elbisesi Yine Gündemde! “Güzelliğinden Sadaka Ver, Dışarda Çok Çirkin Var!”
Esra Erol’un Bile Duyduklarına İnanamadı! “Makas Soktu, Beni Isırdı!” Evlilik mi, Eziyet mi Belli Değil! mask
Esra Erol’un Bile Duyduklarına İnanamadı! “Makas Soktu, Beni Isırdı!” Evlilik mi, Eziyet mi Belli Değil!
Azeri Güzel Nesrin Cavadzade’nin Bacaklarıyla Şov Yaptı! “Ülkenin En İyisi!” Eski Sevgilileri Bin Pişman… mask
Azeri Güzel Nesrin Cavadzade’nin Bacaklarıyla Şov Yaptı! “Ülkenin En İyisi!” Eski Sevgilileri Bin Pişman…
Survivor Panorama Masasında Büyük Kavga Çıkacak! Evrim Keklik Öyle Bir Şey Dedi Ki… mask
Survivor Panorama Masasında Büyük Kavga Çıkacak! Evrim Keklik Öyle Bir Şey Dedi Ki…
Yalı Çapkını Dizisinde Pelin ve Ferit Evleniyor! Yaşananlar Kabul Edilir Gibi Değil; Halis Ağa… mask
Yalı Çapkını Dizisinde Pelin ve Ferit Evleniyor! Yaşananlar Kabul Edilir Gibi Değil; Halis Ağa…
Fahriye Evcen’e Kaynanasından Büyük Jest! Kavga Ettikleri Konuşuluyordu Ama 2. Torunu İçin... mask
Fahriye Evcen’e Kaynanasından Büyük Jest! Kavga Ettikleri Konuşuluyordu Ama 2. Torunu İçin...
Gönül Dağı Dizisinde Sefer ve Zahide Aşkı Bitti! Artık Canına Tak Etti… “Yazıklar Olsun!” mask
Gönül Dağı Dizisinde Sefer ve Zahide Aşkı Bitti! Artık Canına Tak Etti… “Yazıklar Olsun!”
Demet Özdemir Parayı Nereye Saçacağını Şaşırdı! “Bu Kez Kocan Kesin Boşayacak!” Yaz Tatili İçin… mask
Demet Özdemir Parayı Nereye Saçacağını Şaşırdı! “Bu Kez Kocan Kesin Boşayacak!” Yaz Tatili İçin…
Müge Anlı’da Akla Hayale Sığmayan Cinayet! Annesine Gözlerinin Önünde Tecavüz Edeceğini Söylemiş, Yetmemiş… mask
Müge Anlı’da Akla Hayale Sığmayan Cinayet! Annesine Gözlerinin Önünde Tecavüz Edeceğini Söylemiş, Yetmemiş…
Hande Erçel’in Sır Gibi Saklanan Babası Ortaya Çıktı! Küs Oldukları Konuşuluyordu… “Babası Değil, Hayranı Gibi! mask
Hande Erçel’in Sır Gibi Saklanan Babası Ortaya Çıktı! Küs Oldukları Konuşuluyordu… “Babası Değil, Hayranı Gibi!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Aybüke Pusat’ın Daracık Elbisesi Yine Gündemde! “Güzelliğinden Sadaka Ver, Dışarda Çok Çirkin Var!” mask
Aybüke Pusat’ın Daracık Elbisesi Yine Gündemde! “Güzelliğinden Sadaka Ver, Dışarda Çok Çirkin Var!”
Azeri Güzel Nesrin Cavadzade’nin Bacaklarıyla Şov Yaptı! “Ülkenin En İyisi!” Eski Sevgilileri Bin Pişman… mask
Azeri Güzel Nesrin Cavadzade’nin Bacaklarıyla Şov Yaptı! “Ülkenin En İyisi!” Eski Sevgilileri Bin Pişman…
Esra Erol’un Bile Duyduklarına İnanamadı! “Makas Soktu, Beni Isırdı!” Evlilik mi, Eziyet mi Belli Değil! mask
Esra Erol’un Bile Duyduklarına İnanamadı! “Makas Soktu, Beni Isırdı!” Evlilik mi, Eziyet mi Belli Değil!
Milyonlarca Vatandaşa 1.997 TL Ödeme Verilecek! 3 Ayda Bir Tıkır Tıkır Yatacak! Başvuran Alıyor… mask
Milyonlarca Vatandaşa 1.997 TL Ödeme Verilecek! 3 Ayda Bir Tıkır Tıkır Yatacak! Başvuran Alıyor…
Fahriye Evcen’e Kaynanasından Büyük Jest! Kavga Ettikleri Konuşuluyordu Ama 2. Torunu İçin... mask
Fahriye Evcen’e Kaynanasından Büyük Jest! Kavga Ettikleri Konuşuluyordu Ama 2. Torunu İçin...
Yalı Çapkını Dizisinde Pelin ve Ferit Evleniyor! Yaşananlar Kabul Edilir Gibi Değil; Halis Ağa… mask
Yalı Çapkını Dizisinde Pelin ve Ferit Evleniyor! Yaşananlar Kabul Edilir Gibi Değil; Halis Ağa…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL