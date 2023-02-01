Seren Serengil Yaşına Başına Bakmadı! Ful Transparan Kıyafetiyle… “Bacım Buna Elbise Denmez! Bu Mayo!”
Söylemezsem Olmaz programından ayrılan Seren Serengil, yaşına başına bakmadı öyle bir elbise giydi ki, görenlerin kalbi yerinden fırladı. Hem etkiye hem de tepkiye neden olan Seren Serengil’e birçok kişi ise “Bacım buna elbise denmez ama bu bildiğim mayo!” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…
Magazin dünyasına yön veren ve Söylemezse Olmaz programında can alıcı açıklamalarda bulunan Seren Serengil, sevenlerinin kalbinde taht kuruyordu. Geçirmiş olduğu mide ameliyatı sonrasında dumping sendromuna tutulan Seren Serengil, uzun ve ağrılı bir dönemden geçmişti. Zayıflamak isterken canından olacak konuma gelen Seren Serengil’in şimdilerde o zayıflığı halen sürdürdüğü biliniyordu. Güzel isim Seren Serengil’in giymiş olduğu bir elbise ise şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.