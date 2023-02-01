Ömer Dizisinde Süreyya Zırıl Zırıl Ağlayacak… Ömer Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Twitter Yıkılıyor!

Selahattin Paşalı, Barış Falay, Gökçe Bahadır, Merve Dizdar ve Simay Barlas gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Ömer dizisinin her bir bölümü büyük bir keyifle izleniyordu. Ömer ve Gamze arasındaki imkansız aşkı ele alan Ömer dizisindeki hem hikaye hem de oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekiyordu. Dizinin Pazartesi akşam ekranlara gelecek bölümde yaşanacaklar ise ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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