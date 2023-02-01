- 01 Şub 2023 - 22:57 G: 01 Şub 2023 - 23:30

Ömer Dizisinde Süreyya Zırıl Zırıl Ağlayacak… Ömer Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Twitter Yıkılıyor!

STAR TV Ekranlarının en yeni dizilerinden biri olan Ömer’de Süreyya’nın zırıl zırıl ağlayacağı gündeme bomba gibi düştü. Ömer’in yaptıklarına ağızlar açık kaldı. Twitter’ın yıkılmasına neden olan Ömer, Gamze’ye olan yakınlığıyla herkesin şok içerisinde kalmasına neden oldu. İşte Ömer dizisindeki yeni gelişmeler…

Selahattin Paşalı, Barış Falay, Gökçe Bahadır, Merve Dizdar ve Simay Barlas gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Ömer dizisinin her bir bölümü büyük bir keyifle izleniyordu. Ömer ve Gamze arasındaki imkansız aşkı ele alan Ömer dizisindeki hem hikaye hem de oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekiyordu. Dizinin Pazartesi akşam ekranlara gelecek bölümde yaşanacaklar ise ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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01 Şub 2023 - 22:57 Ankara- Yaşam

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