Survivor Tunga’dan Korkunç Haber! Apar Topar Türkiye’ye Gönderilecek, Bilinci Kapalı…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasının son bölümünde her iki takımda ilk kez iletişim oyunu oynamıştı. Ünlüler takımı yeniden oyunu kazanmış ve ödül sırasında uygu dolu dakikalar yaşanmıştı. Eleme konseyinde ise hayallerine veda eden isim Gizem Avcı olmuştu. Yarışmadan gözleri yaşlı bir biçimde elenen Gizem Avcı, Acun Ilıcalı’dan ise övgü dolu sözler duymuştu. Yeni bölümde ise Tunga cephesinde yaşanan sakatlık sevenlerini derinden üzdü. İşte merak edilen tüm detaylar…

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