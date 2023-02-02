Survivor Tunga’dan Korkunç Haber! Apar Topar Türkiye’ye Gönderilecek, Bilinci Kapalı…
Tv8 ekranlarının en çok izlenen programlarından biri olan Survivor’da yakışıklılığıyla genç kızların kalbini çelen Tunga’dan korkunç bir haber geldi. Yarışmacının apar topar Türkiye’ye geleceği çünkü yaşanan son kazada Tunga’nın bilincinin kapandığı iddia edildi. Sevenlerini derinden üzen Tunga, sosyal medyada yankı uyandırdı. İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasının son bölümünde her iki takımda ilk kez iletişim oyunu oynamıştı. Ünlüler takımı yeniden oyunu kazanmış ve ödül sırasında uygu dolu dakikalar yaşanmıştı. Eleme konseyinde ise hayallerine veda eden isim Gizem Avcı olmuştu. Yarışmadan gözleri yaşlı bir biçimde elenen Gizem Avcı, Acun Ilıcalı’dan ise övgü dolu sözler duymuştu. Yeni bölümde ise Tunga cephesinde yaşanan sakatlık sevenlerini derinden üzdü. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.