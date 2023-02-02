Öğrencilerin Cebine 1.250 TL Konulacak! Kimliğinin Sonu 0, 2, 4, 6 ve 8 Olanlara…
Öğrencilerin cebine 1.250 TL ödeme yatacağı resmen duyuruldu. Enflasyonun artması ve neredeyse her şeye gelen zamlar, hiçbir gelir kaynağı olmayan öğrencilerin daha da zor bir hayat yaşamasına neden oluyordu. Bunun üstesinden gelmek ve öğrencilerin yanında olmak istediğini gösteren bakanlık ise harekete geçti ve 1.250 TL ödeme vereceğini duyurdu! Kimliğinin sonu 0, 2, 4, 6 ve 8 olanlara ise ayrı bir duyuru yapıldı! İşte merak edilenler…
Gençlik ve Spor Bakanlığı, öğrencilerin para açısından sıkıntı çekmemesi için her ay düzenli olarak ödemeler gerçekleştiriyor. Devlet tarafından verilen desteklere, 2023 yılı itibariyle belli bir oranda zam yapılmıştı. Öğrencilerin 2022 yılında almış olduğu destek bilindiği üzere 850 TL olarak açıklanmıştı ama 2023 yılında bu durum 1.250 TL olarak açıklanmıştı. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.