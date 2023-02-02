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02 Şub 2023 - 11:25

Öğrencilerin Cebine 1.250 TL Konulacak! Kimliğinin Sonu 0, 2, 4, 6 ve 8 Olanlara…

Öğrencilerin cebine 1.250 TL ödeme yatacağı resmen duyuruldu. Enflasyonun artması ve neredeyse her şeye gelen zamlar, hiçbir gelir kaynağı olmayan öğrencilerin daha da zor bir hayat yaşamasına neden oluyordu. Bunun üstesinden gelmek ve öğrencilerin yanında olmak istediğini gösteren bakanlık ise harekete geçti ve 1.250 TL ödeme vereceğini duyurdu! Kimliğinin sonu 0, 2, 4, 6 ve 8 olanlara ise ayrı bir duyuru yapıldı! İşte merak edilenler…