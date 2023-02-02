- 02 Şub 2023 - 11:54 G: 02 Şub 2023 - 11:55

Yalı Çapkını Dizisinin Sezon Finali Duyuruldu! Sadece Birkaç Bölüm Sonra… “Yok Artık!”

STAR TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Yalı Çapkını’nın sezon finali tarihi duyuruldu! Sadece birkaç bölüm sonra ekranlara veda edecek olan Yalı Çapkını dizisi, sevenlerini derinden üzdü. İşte milyonların “Yok artık” dediği o karar…

Gerçek bir hikayeden uyarlanan Yalı Çapkını dizisinin son bölümü Cuma akşamı ekranlara gelmişti. Hem hikayesiyle hem de senaryosuyla dikkatleri üzerine çeken Yalı Çapkını dizisinin yayınlanan bölümleri dikkatlerini üzerine çekmişti. Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu ve Emre Altuğ gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yalı Çapkını dizisinin sezon finali resmen açıklandı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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02 Şub 2023 - 11:54 Ankara- Yaşam

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