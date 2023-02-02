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02 Şub 2023 - 11:54

Yalı Çapkını Dizisinin Sezon Finali Duyuruldu! Sadece Birkaç Bölüm Sonra… “Yok Artık!”

STAR TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Yalı Çapkını’nın sezon finali tarihi duyuruldu! Sadece birkaç bölüm sonra ekranlara veda edecek olan Yalı Çapkını dizisi, sevenlerini derinden üzdü. İşte milyonların “Yok artık” dediği o karar…