Benzin, LPG ve Motorin Fiyatlarında Büyük Değişim! Aracını Alan Benzin İstasyonuna Gidiyor; Büyük Düşüş….
Bir süredir yatay seyrini koruyan brent petrol, geçtiğimiz hafta itibari ile uzun bir aranın ardından tekrar yükselmeye başladı. Bu yükselişin ardından hem benzine hem de motorine arka arkaya zamlar yapıldı. Son bir haftadır düşüş eğilimi içerisinde olan brent petrolün etkisi ile çifte indirim müjdesi verilirken günler sonra motorin için bir indirim haberi daha duyuruldu. Benzin, LPG ve Motorin Fiyatlarında Büyük Değişim! Aracını Alan Benzin İstasyonuna Gidiyor; Büyük Düşüş….İşte Detaylar...
Rusya- Ukrayna savaşının başlaması ile birlikte birçok emtia varlığı da değer kazandı. Savaş içerisinde olan ülkelerin ekonomi piyasaları üzerinde oluşturdukları baskılar, diğer ülkelerin ekonomileri üzerinde de deprem etkisi yarattı. Özellikle Türkiye gibi gelişimini sürdüren ülkeleri direkt olarak etkileyen olumsuz gelişmeler, gündelik hayatın giderek pahalılaşmasına yol açtı. Bu durum tüketicilerin kısıtlı olan bütçelerinin daha da küçülmesine sebep oldu.
Savaşın başladığı günden bu yana baştan altın fiyatları olmak üzere diğer emtia varlıklarında da inişli çıkışlı grafikler sergilenmeye başlandı. Özellikle bren petrolde yaşanan tarihi fiyat değişimleri, motorine ve benzine arka arkaya zamların yapılmasına neden oldu. Bir ara 30 TL seviyesine kadar dayanan akaryakıt fiyatları, araç sahiplerinin o dönem içerisinde kendi araçlarını bir yerlere park edip toplu taşıma araçlarına yönelmelerine dahi sebebiyet verdi.
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02 Şub 2023 - 13:29 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.