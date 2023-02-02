Benzin, LPG ve Motorin Fiyatlarında Büyük Değişim! Aracını Alan Benzin İstasyonuna Gidiyor; Büyük Düşüş….

Rusya- Ukrayna savaşının başlaması ile birlikte birçok emtia varlığı da değer kazandı. Savaş içerisinde olan ülkelerin ekonomi piyasaları üzerinde oluşturdukları baskılar, diğer ülkelerin ekonomileri üzerinde de deprem etkisi yarattı. Özellikle Türkiye gibi gelişimini sürdüren ülkeleri direkt olarak etkileyen olumsuz gelişmeler, gündelik hayatın giderek pahalılaşmasına yol açtı. Bu durum tüketicilerin kısıtlı olan bütçelerinin daha da küçülmesine sebep oldu.

Savaşın başladığı günden bu yana baştan altın fiyatları olmak üzere diğer emtia varlıklarında da inişli çıkışlı grafikler sergilenmeye başlandı. Özellikle bren petrolde yaşanan tarihi fiyat değişimleri, motorine ve benzine arka arkaya zamların yapılmasına neden oldu. Bir ara 30 TL seviyesine kadar dayanan akaryakıt fiyatları, araç sahiplerinin o dönem içerisinde kendi araçlarını bir yerlere park edip toplu taşıma araçlarına yönelmelerine dahi sebebiyet verdi.

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