Migros Market Devasa İndirimini Duyurdu! Ayçiçek Yağı 109 TL, Çay 35 TL, Balık 99 TL…
Türkiye’nin en büyük markalarından biri olan Migros Market, yine muhteşem bir indirime imzasını attı. Devasa bir kampanya başlatan Migros Market, müşterilerinin cebini düşündüğünü gösterdi. Ayçiçek yağını 109 TL’ye, çayı 35 TL’ye, balığın 99 TL’ye ve daha birçok ürünü muhteşem fiyatlara satan Migros Market, dikkatleri üzerine çekti. Bizlerde Haberler Ankara olarak kampanyaları sizler için derledik. İşte merak edilen tüm detaylar…
Yapmış olduğu kampanyalarla müşterilerinden tam not almayı başaran Migros Market, dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 27 Ocak ve 2 Şubat tarihleri arasında geçerli olacak bir indirim yapan Migros Market, gündemi salladı geçti. Temel ihtiyaçlarını ön plana alarak indirim yapan Migros Market’in indirimli ürünlerinin ise “Money Club Kart” seçeneğiyle geçerli olduğu ifade edildi. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.