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02 Şub 2023 - 14:29

Migros Market Devasa İndirimini Duyurdu! Ayçiçek Yağı 109 TL, Çay 35 TL, Balık 99 TL…

Türkiye’nin en büyük markalarından biri olan Migros Market, yine muhteşem bir indirime imzasını attı. Devasa bir kampanya başlatan Migros Market, müşterilerinin cebini düşündüğünü gösterdi. Ayçiçek yağını 109 TL’ye, çayı 35 TL’ye, balığın 99 TL’ye ve daha birçok ürünü muhteşem fiyatlara satan Migros Market, dikkatleri üzerine çekti. Bizlerde Haberler Ankara olarak kampanyaları sizler için derledik. İşte merak edilen tüm detaylar…