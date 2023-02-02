- 02 Şub 2023 - 14:29 G: 02 Şub 2023 - 14:46

Migros Market Devasa İndirimini Duyurdu! Ayçiçek Yağı 109 TL, Çay 35 TL, Balık 99 TL…

Türkiye’nin en büyük markalarından biri olan Migros Market, yine muhteşem bir indirime imzasını attı. Devasa bir kampanya başlatan Migros Market, müşterilerinin cebini düşündüğünü gösterdi. Ayçiçek yağını 109 TL’ye, çayı 35 TL’ye, balığın 99 TL’ye ve daha birçok ürünü muhteşem fiyatlara satan Migros Market, dikkatleri üzerine çekti. Bizlerde Haberler Ankara olarak kampanyaları sizler için derledik. İşte merak edilen tüm detaylar…

Yapmış olduğu kampanyalarla müşterilerinden tam not almayı başaran Migros Market, dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 27 Ocak ve 2 Şubat tarihleri arasında geçerli olacak bir indirim yapan Migros Market, gündemi salladı geçti. Temel ihtiyaçlarını ön plana alarak indirim yapan Migros Market’in indirimli ürünlerinin ise “Money Club Kart” seçeneğiyle geçerli olduğu ifade edildi. İşte merak edilen tüm detaylar…

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02 Şub 2023 - 14:29 Ankara- Yaşam

# AKTÜEL ÜRÜNLERİ - KAMPANYALAR İLE İLİŞKİLİ:
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