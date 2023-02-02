4.336 TL Hesaplara Aktarılmaya Başladı! Bakanlık Harekete Geçti, Ödemeler Başladı!
Bakanlığın ilgili destek modelinden hizmet alan vatandaşlar, şubat ayı evde bakım paralarının yatıp yatmadığını araştırmaya devam ediyorlar. Peki, evde bakım maaşı nedir, kimler faydalanabilir? 2023 evde bakım maaşı ne kadar? 4.336 TL Hesaplara Aktarılmaya Başladı! Bakanlık Harekete Geçti, Ödemeler Başladı! İşte Detaylar...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından finanse edilen destek modellerinden birisi olan evde bakım maaşı, şubat ayına girilmesi ile birlikte arama motorlarında sıklık ile sorgulanan konu başlıklarından birisi oldu.
Ülke sınırlarımız içerisinde yaşayan ve çeşitli kriterler çerçevesinde değerlendirildiklerinde dezavantajlı gruplarda yer alan tüm ihtiyaç sahipleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hizmete sunulan sosyal yardım modellerinden destek alabilmektelerdir. Bu kapsamda bakanlık tarafından finanse edilen destek modellerinden birisi de evde bakım maaşıdır.
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02 Şub 2023 - 14:54 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.