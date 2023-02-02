- 02 Şub 2023 - 14:54

4.336 TL Hesaplara Aktarılmaya Başladı! Bakanlık Harekete Geçti, Ödemeler Başladı!

Bakanlığın ilgili destek modelinden hizmet alan vatandaşlar, şubat ayı evde bakım paralarının yatıp yatmadığını araştırmaya devam ediyorlar. Peki, evde bakım maaşı nedir, kimler faydalanabilir? 2023 evde bakım maaşı ne kadar? 4.336 TL Hesaplara Aktarılmaya Başladı! Bakanlık Harekete Geçti, Ödemeler Başladı! İşte Detaylar...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından finanse edilen destek modellerinden birisi olan evde bakım maaşı, şubat ayına girilmesi ile birlikte arama motorlarında sıklık ile sorgulanan konu başlıklarından birisi oldu. 

Ülke sınırlarımız içerisinde yaşayan ve çeşitli kriterler çerçevesinde değerlendirildiklerinde dezavantajlı gruplarda yer alan tüm ihtiyaç sahipleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hizmete sunulan sosyal yardım modellerinden destek alabilmektelerdir. Bu kapsamda bakanlık tarafından finanse edilen destek modellerinden birisi de evde bakım maaşıdır.

 

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02 Şub 2023 - 14:54 - Gündem

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