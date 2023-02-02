Gönül Dağı Dilek Minileriyle Şaşırttı! Siyahlar İçerisinde Asilliğini Konuşturdu! “Kurşun Döktürelim mi Sıktıralım mı?”

Gönül Dağı dizisinde muhteşem bir çıkış yakalayan Gülsim Ali İlhan, daha sonra TRT1 ekranlarında yayınlanmakta olan Al Sancak dizisine katılmıştı. Yine çok özel bir karaktere hayat veren Gülsim Ali İlhan’ın sosyal medya kareleri ise ortalığın karışmasına neden oldu. Güzelliğini, asilliğini ve çekiciliğini konuşturan Gülsim Ali İlhan, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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