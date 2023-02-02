Gönül Dağı Dilek Minileriyle Şaşırttı! Siyahlar İçerisinde Asilliğini Konuşturdu! “Kurşun Döktürelim mi Sıktıralım mı?”
TRT1 ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’nda Dilek karakterine hayat veren ve milyonlarca kişiye ulaşan güzel isim Gülsim Ali İlhan, minili pozlarıyla milyonları şaşırttı. Siyahlar içerisinde hem asilliğini hem de çekiciliğini konuşturan güzel isim Gülsim Ali İlhan’a sevenleri ise “Kurşun döktürelim mi sıktıralı mı be?” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Gönül Dağı dizisinde muhteşem bir çıkış yakalayan Gülsim Ali İlhan, daha sonra TRT1 ekranlarında yayınlanmakta olan Al Sancak dizisine katılmıştı. Yine çok özel bir karaktere hayat veren Gülsim Ali İlhan’ın sosyal medya kareleri ise ortalığın karışmasına neden oldu. Güzelliğini, asilliğini ve çekiciliğini konuşturan Gülsim Ali İlhan, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.