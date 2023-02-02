- 02 Şub 2023 - 19:59

Kıvanç Tatlıtuğ’un Oğlu Sonunda Göründü! 1 Yaşına Değmesine Çok Az Kaldı! “Aynı Baba!”

Yakın zamanda ekranlara Aile dizisiyle giriş yapacak olan Kıvanç Tatltuğ’un 11 aylık oğlu Kurt Efe sonunda göründü. Saçlarıyla aynı babasına benzeyen Kurt Efe’nin o hallerini göreler, “Aynı baba” demeden yapamadı! Gündem yaratan karelere yer veren Kıvanç Tatlıtuğ ve Kurt Efe, ortalığın karışmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…

2016 yılında dünya evine giren Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, birbirlerine olan aşklarını her fırsatta gösteriyordu. Evliliklerinden yıllar sonra çocuk sahibi olan Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ çiftinin oğullarının ismini “Kurt Efe” koyması ise herkesi şaşırtmıştı. İkiliyi bir araya getiren diziden esinlenerek böyle bir isim koyduklarını açıklayan çiftin çocukları görüldü.

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02 Şub 2023 - 19:59 Ankara- Yaşam

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