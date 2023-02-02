Kıvanç Tatlıtuğ’un Oğlu Sonunda Göründü! 1 Yaşına Değmesine Çok Az Kaldı! “Aynı Baba!”

2016 yılında dünya evine giren Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, birbirlerine olan aşklarını her fırsatta gösteriyordu. Evliliklerinden yıllar sonra çocuk sahibi olan Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ çiftinin oğullarının ismini “Kurt Efe” koyması ise herkesi şaşırtmıştı. İkiliyi bir araya getiren diziden esinlenerek böyle bir isim koyduklarını açıklayan çiftin çocukları görüldü.

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