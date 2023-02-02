Kıvanç Tatlıtuğ’un Oğlu Sonunda Göründü! 1 Yaşına Değmesine Çok Az Kaldı! “Aynı Baba!”
Yakın zamanda ekranlara Aile dizisiyle giriş yapacak olan Kıvanç Tatltuğ’un 11 aylık oğlu Kurt Efe sonunda göründü. Saçlarıyla aynı babasına benzeyen Kurt Efe’nin o hallerini göreler, “Aynı baba” demeden yapamadı! Gündem yaratan karelere yer veren Kıvanç Tatlıtuğ ve Kurt Efe, ortalığın karışmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…
2016 yılında dünya evine giren Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, birbirlerine olan aşklarını her fırsatta gösteriyordu. Evliliklerinden yıllar sonra çocuk sahibi olan Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ çiftinin oğullarının ismini “Kurt Efe” koyması ise herkesi şaşırtmıştı. İkiliyi bir araya getiren diziden esinlenerek böyle bir isim koyduklarını açıklayan çiftin çocukları görüldü.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.