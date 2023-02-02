Esra Erol’da Yüreklere Köz Düşüren Cinayet! “Ölü ya da Diri Bul!” Avukat Hülya Bile…
ATV ekranlarının en çok izlenen programlarından biri olan Esra Erol’da yüreklere köz düşüren bir cinayet gündeme bomba gibi düştü. Programa katılan Olcay Bey, “Ne olur benim kardeşimi bulun Esra Hanım, ölü ya da diri bir şekilde bulun!” diyerek gözleri dolu dolu etti. Avukat Hülya’nın bile hayretler içerisinde dinlediği o iddialar izleyenleri derinden üzdü. İşte merak edilen tüm detaylar…
Hafta içi her gün ekranlara gelen Esra Erol’da programında yaşananlar seyirciyi etkisi altına alıyor. Programa katılan Olcay Bey ve annesi Melek Hanım anlattıklarıyla yürekleri sızlattı. Olcay Bey, kardeşi Elvan’ın kocası Ali Rıza tarafından öldürüldüğünden şüphelendiğini ifade etti. yaşadığı hiçbir sorunu kendilerine anlatmayan Elvan’ın içten içe sıkıntılar çektiğini de ifade eden Olcay, Esra Erol’dan yardım istedi. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.