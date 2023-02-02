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02 Şub 2023 - 20:26

Esra Erol’da Yüreklere Köz Düşüren Cinayet! “Ölü ya da Diri Bul!” Avukat Hülya Bile…

ATV ekranlarının en çok izlenen programlarından biri olan Esra Erol’da yüreklere köz düşüren bir cinayet gündeme bomba gibi düştü. Programa katılan Olcay Bey, “Ne olur benim kardeşimi bulun Esra Hanım, ölü ya da diri bir şekilde bulun!” diyerek gözleri dolu dolu etti. Avukat Hülya’nın bile hayretler içerisinde dinlediği o iddialar izleyenleri derinden üzdü. İşte merak edilen tüm detaylar…