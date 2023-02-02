- 02 Şub 2023 - 20:26 G: 02 Şub 2023 - 20:36

Esra Erol’da Yüreklere Köz Düşüren Cinayet! “Ölü ya da Diri Bul!” Avukat Hülya Bile…

ATV ekranlarının en çok izlenen programlarından biri olan Esra Erol’da yüreklere köz düşüren bir cinayet gündeme bomba gibi düştü. Programa katılan Olcay Bey, “Ne olur benim kardeşimi bulun Esra Hanım, ölü ya da diri bir şekilde bulun!” diyerek gözleri dolu dolu etti. Avukat Hülya’nın bile hayretler içerisinde dinlediği o iddialar izleyenleri derinden üzdü. İşte merak edilen tüm detaylar…

Hafta içi her gün ekranlara gelen Esra Erol’da programında yaşananlar seyirciyi etkisi altına alıyor. Programa katılan Olcay Bey ve annesi Melek Hanım anlattıklarıyla yürekleri sızlattı. Olcay Bey, kardeşi Elvan’ın kocası Ali Rıza tarafından öldürüldüğünden şüphelendiğini ifade etti. yaşadığı hiçbir sorunu kendilerine anlatmayan Elvan’ın içten içe sıkıntılar çektiğini de ifade eden Olcay, Esra Erol’dan yardım istedi. Peki, neler oluyor?

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02 Şub 2023 - 20:26 Ankara- Yaşam

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