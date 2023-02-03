Hangi Burç Şubat Ayında Aklı ve Kalbi Arasında Kalacak! En Zor Yol Ayrımına Girecekler… İşte Ne Yapacağını Bilmeyen Burçlar…
“En kötü karar bile kararsızlıktan iyidir” mottosu ile hareket edemeyen, sürekli olarak aklı ile kalbi arasında kalan ve hangisini dinleyeceğine bir türlü karar veremeyen burçlar hangileridir? Hangi Burç Şubat Ayında Aklı ve Kalbi Arasında Kalacak! En Zor Yol Ayrımına Girecekler… İşte Ne Yapacağını Bilmeyen Burçlar…İşte Detaylar...
Kimi insanlar hayatlarını tamamen duyguları üzerine kurmuşken kimileri ise de akılları ne söylerse onu yapmaktan yana oluyor. Bazıları ise ne kalbine söz geçirebiliyor ne de aklına. Bu arada kalmışlık hissi kişiyi günden güne yiyip bitiren büyük bir problem haline dönüşürken burçların bu konu hakkında tutumları da değişiklik gösterebiliyor.
“En kötü karar bile kararsızlıktan iyidir” mottosu ile hareket edemeyen, sürekli olarak aklı ile kalbi arasında kalan ve hangisini dinleyeceğine bir türlü karar veremeyen burçlar, kendi hayatları adına aslında oldukça büyük bir tehdit oluşturuyor. Peki, şubat ayı içerisinde kendisini bir anda bu durumun içerisinde bulacak olan burçlar hangileri? Kimler kalpleri ile akılları arasında kalıp bir çıkış yolu aramak zorunda kalacak?
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz…
03 Şub 2023 - 12:00 - Popüler Haber
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.