iPhone Almak İsteyenlere Müjdeli Haber! Taksit Dönemi Resmen Başladı; Artık Herkesin iPhone’u Olacak!

Bir süredir okları yukarı yönde hareketler sergileyen döviz kurları, enflasyonun da yükselmesine sebep oldu. Oluşan kur farkından ötürü Türk Lirası’nın günden güne değer kaybı yaşadığı gözlenirken fiyatları döviz kurları üzerinden belirlenen ürünler de fahiş seviyelere ulaştı. Bu durum özellikle teknoloji sektöründe deprem etkisi yaratırken yeni dönemde yeni bir akıllı cihaz satın alma isteği içerisinde olan tüketicileri şaşkına çevirdi.

Oluşan kur farkının yanı sıra ülkemizde uygulanan vergi sistemi sebebinin de etkisi ile fahiş seviyelere ulaşan akıllı telefonlara yönelik yeni bir düzenleme yapan Ticaret Bakanlığı, söz konusu düzenlemeyi Resmi Gazete’de yayınlayarak kamuoyu ile paylaştı.

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