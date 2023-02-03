iPhone Almak İsteyenlere Müjdeli Haber! Taksit Dönemi Resmen Başladı; Artık Herkesin iPhone’u Olacak!
Akıllı telefon almak isteyen ancak ekonomik sebeplerden ötürü bu isteğini gerçekleştirmeyen tüketiciler, yeni düzenleme ile birlikte umutlandı. iPhone Almak İsteyenlere Müjdeli Haber! Taksit Dönemi Resmen Başladı; Artık Herkesin iPhone’u Olacak! İşte Detaylar...
Bir süredir okları yukarı yönde hareketler sergileyen döviz kurları, enflasyonun da yükselmesine sebep oldu. Oluşan kur farkından ötürü Türk Lirası’nın günden güne değer kaybı yaşadığı gözlenirken fiyatları döviz kurları üzerinden belirlenen ürünler de fahiş seviyelere ulaştı. Bu durum özellikle teknoloji sektöründe deprem etkisi yaratırken yeni dönemde yeni bir akıllı cihaz satın alma isteği içerisinde olan tüketicileri şaşkına çevirdi.
Oluşan kur farkının yanı sıra ülkemizde uygulanan vergi sistemi sebebinin de etkisi ile fahiş seviyelere ulaşan akıllı telefonlara yönelik yeni bir düzenleme yapan Ticaret Bakanlığı, söz konusu düzenlemeyi Resmi Gazete’de yayınlayarak kamuoyu ile paylaştı.
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03 Şub 2023 - 13:36 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.