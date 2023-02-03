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03 Şub 2023 - 17:54

Şeyma Subaşı Evlenmeden Önce Bunu da Yaptı! “Abla Sen Neden Dur Bilmen!” Meedo Şok…

Sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Şeyma Subaşı’nın evlenmeden önce yaptıkları şok içerisinde bıraktı. Gündem yaratan Şeyma Subaşı’nın bu hallerine Meedo’nun bile şok içerisinde kalacağı düşünüldü. Birçok kişi ise “Abla sen neden dur bilmen” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…