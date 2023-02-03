Şeyma Subaşı Evlenmeden Önce Bunu da Yaptı! “Abla Sen Neden Dur Bilmen!” Meedo Şok…
Sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Şeyma Subaşı’nın evlenmeden önce yaptıkları şok içerisinde bıraktı. Gündem yaratan Şeyma Subaşı’nın bu hallerine Meedo’nun bile şok içerisinde kalacağı düşünüldü. Birçok kişi ise “Abla sen neden dur bilmen” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Ilıcalı’yla yaşadığı aşkla tepkilere neden olan Şeyma Subaşı, o dönemlerin en çok konuşulan ismi olmuştu. Acun Ilıcalı’yla “Var Mısın Yok Musun?” isimli yarışmada tanışan Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı’nın evli olduğunu bile bile aşk yaşamıştı. Acun Ilıcalı ve eşi boşanınca Şeyma Subaşı ise yüzüğünü paylaşarak; “Boşanıyorlar!” notunu düşmüştü. Şimdilerde Mısırlı milyoner Mohammed Al Saloussi’yle evlenme yolunda ilerleyen Şeyma Subaşı’nın sosyal medya üzerinden yaptıkları çılgına çevirdi. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.