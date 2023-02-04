Ebru Gündeş’ten Instagram’ı Sallayan Poz! Safiye Soyman Dayanamadı… “Kraliçe!”
Seneler önce iş insanı Reza Zarrab ile nikah masasına oturan ve evliliğinden bir kız çocuğu dünyaya getiren Ebru Gündeş, geçtiğimiz senelerde evliliğini tek celsede bitirme kararı alarak herkesi şaşkına çevirmişti. Ebru Gündeş’ten Instagram’ı Sallayan Poz! Safiye Soyman Dayanamadı… “Kraliçe!” İşte Detaylar...
90’lı yıllarda müzik piyasasına adım atan ve o günden bu yana da başarısını sürdürmeye devam eden ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, son dönemlerin en çok konuşulan isimlerinden birisi olmaya devam ediyor. Sahneleri, sahne kıyafetleri, müzik programları ve güçlü sesi ile her daim sektörün en önemli isimlerinden birisi olarak gösterilen Gündeş, bir yılı aşkın süredir özel hayatı ile de gündemden düşmüyor.
O dönem O Ses Türkiye’de birlikte jüri üyeliği yapmış olduğu ünlü şarkıcı Hadise ile Zarrab’ın ilişkisinin olduğunu öğrendiği ve bu sebep ile de boşanmaya karar verdiği konuşulan Gündeş, iddialara cevap vermeyerek kafaları karıştırmıştı.
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04 Şub 2023 - 09:02 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.