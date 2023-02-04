Ebru Gündeş’ten Instagram’ı Sallayan Poz! Safiye Soyman Dayanamadı… “Kraliçe!”

90’lı yıllarda müzik piyasasına adım atan ve o günden bu yana da başarısını sürdürmeye devam eden ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, son dönemlerin en çok konuşulan isimlerinden birisi olmaya devam ediyor. Sahneleri, sahne kıyafetleri, müzik programları ve güçlü sesi ile her daim sektörün en önemli isimlerinden birisi olarak gösterilen Gündeş, bir yılı aşkın süredir özel hayatı ile de gündemden düşmüyor.

O dönem O Ses Türkiye’de birlikte jüri üyeliği yapmış olduğu ünlü şarkıcı Hadise ile Zarrab’ın ilişkisinin olduğunu öğrendiği ve bu sebep ile de boşanmaya karar verdiği konuşulan Gündeş, iddialara cevap vermeyerek kafaları karıştırmıştı.

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