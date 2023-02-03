- 03 Şub 2023 - 23:23 G: 03 Şub 2023 - 23:38

Cemre Baysel’in Araba Pozları Alev Alev… “Aytaç Şimdi Neyi Kaybettiğine Dön Bak!”

Yakın zamanda ekranlara gelecek olan Cemre Baysel’in araba pozları hayranlarını mest etti. Yemyeşil gözleri ve güzelliğiyle ön plana çıkan güzel oyuncu Cemre Baysel’in bu karelerine eski sevgilisi Aytaç Şaşmaz’dan göndermeler aldı. Birçok kişi ise “Aytaç Şaşmaz şimdi neyi kaybettiğini dön bak” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…

Ramo, Sol Yanım, Senden Daha Güzel ve Baht Oyunu gibi birbirinden başarılı yapımlarda bulunan Cemre Baysel’in oyunculuk yetenekleri milyonları mest ediyordu. Her sahnesi büyük bir keyifle izlenen Cemre Baysel; Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç’in başrollerinde yer aldığı Ramo dizisinde adını duyurmuş olsa bile asıl çıkışını Baht Oyunu isimli dizide yapmıştı. Gökhan Alkan’la partner olarak ekranlara gelecek olan Cemre Baysel’in sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımlarsa yürekleri hoplattı. İşte merak edilenler…

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03 Şub 2023 - 23:23 Ankara- Yaşam

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