Cemre Baysel’in Araba Pozları Alev Alev… “Aytaç Şimdi Neyi Kaybettiğine Dön Bak!”

Ramo, Sol Yanım, Senden Daha Güzel ve Baht Oyunu gibi birbirinden başarılı yapımlarda bulunan Cemre Baysel’in oyunculuk yetenekleri milyonları mest ediyordu. Her sahnesi büyük bir keyifle izlenen Cemre Baysel; Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç’in başrollerinde yer aldığı Ramo dizisinde adını duyurmuş olsa bile asıl çıkışını Baht Oyunu isimli dizide yapmıştı. Gökhan Alkan’la partner olarak ekranlara gelecek olan Cemre Baysel’in sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımlarsa yürekleri hoplattı. İşte merak edilenler…

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