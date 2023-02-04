Pelin Karahan Karların İçinde Poz Verdi! “Tam Bir Karlar Kraliçesi!” Bembeyaz Teniyle…
Milyonlarca hayranı olan ünlüler arasında bulunan Pelin Karahan’ın karlar içeriisndeki pozları nefesleri kesti. Güzelliğini konuşturan Karahan’ın bu karelerine hayranları mest oldu. Birçok kişi tarafından “Tam bir karlar kraliçesi” yorumlarını alan güzeller güzeli isim Pelin Karahan, bembeyaz teniyle nefesleri kesti. İşte merak edilen tüm detaylar…
Muhteşem Yüzyıl dizisinde hayat verdiği Mihrimah Sultan dizisiyle dünyaya adını duyuran güzel isim Pelin Karahan; Kavak Yelleri, Kıbrıs Zafere Doğru, Yeter gibi muhteşem dizilerde de boy göstermişti. Güzelliğiyle gündem yaratan başarılı oyuncunun sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımlar nefesleri kesti. Beyazlar içerisinde…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.