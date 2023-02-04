Anasayfa/

Foto Galeri/

04 Şub 2023 - 17:04

Pelin Karahan Karların İçinde Poz Verdi! “Tam Bir Karlar Kraliçesi!” Bembeyaz Teniyle…

Milyonlarca hayranı olan ünlüler arasında bulunan Pelin Karahan’ın karlar içeriisndeki pozları nefesleri kesti. Güzelliğini konuşturan Karahan’ın bu karelerine hayranları mest oldu. Birçok kişi tarafından “Tam bir karlar kraliçesi” yorumlarını alan güzeller güzeli isim Pelin Karahan, bembeyaz teniyle nefesleri kesti. İşte merak edilen tüm detaylar…