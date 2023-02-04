Elçin Sangu'nun Ev Tarzı Nefes Kesti, Ateş Yükseltti! "Of Yanıyorsun!" Minicik Şortuyla...

Bir dönem Kiralık Aşk dizisiyle kendisinden epey söz ettiren Elçin Sangu doğal güzelliğiyle görenleri kendine hayran bırakmıştı. Kariyerine rol aldığı dizilerle son gaz devam eden kızıl güzel, yaptığı değişimlerle de gündemde bomba etkisi yarattı. Evinden paylaşımda bulunan Elçin Sangu’nun bu kareleri olay yarattı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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