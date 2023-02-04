Elçin Sangu'nun Ev Tarzı Nefes Kesti, Ateş Yükseltti! "Of Yanıyorsun!" Minicik Şortuyla...
Son zamanlarda oyunculuk performansıyla konuşulan Elçin Sangu, dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Şu sıralar Çöp Adam dizisinde oynadığı “Peri” isimli karakterle başarısını konuşturan Elçin Sangu, yaptığı paylaşımla görenlere kalp çarpıntısı yaşattı. Evinden kareler paylaşarak ev tarzını konuşturan güzeller güzeli oyuncu, ateşlerin yükseltmesine neden oldu. Hayranlarından “Of yanıyorsun” yorumlarını alan Elçin Sangu minicik şortuyla…
Bir dönem Kiralık Aşk dizisiyle kendisinden epey söz ettiren Elçin Sangu doğal güzelliğiyle görenleri kendine hayran bırakmıştı. Kariyerine rol aldığı dizilerle son gaz devam eden kızıl güzel, yaptığı değişimlerle de gündemde bomba etkisi yarattı. Evinden paylaşımda bulunan Elçin Sangu’nun bu kareleri olay yarattı. İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.