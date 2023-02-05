Kısmetse Olur Yaren’in Defteri Dürüldü! “Ebu Cehil’in Öz Kızı!” Öyle Şeyler Yapıyor Ki…
Youtube ekranlarının en çok izlenen yapımlarından biri olan Kısmetse Olur’da Yaren’in defterinin dürüldüğü gündeme bomba gibi düştü. Birçok kişi ise “Ebu Cehil’in öz kızı” demeden yapamadı. Sosyal medyada yankı uyandıran Yaren Dağ’ın bu halleri tepkilere neden oldu. Yaptıklarıyla şok eden Yaren Dağ, ortalığın karışmasına neden oldu. İşte merak edilenler…
9 kadın ve 9 erkek yarışmacının bulunduğu Kısmetse Olur yarışması, haftanın 6 günü ekranlara geliyor. Her bir bölümü büyük bir keyifle izlenen yarışmada ise yok yok! Aşk, tutku, sevgi gibi duyguların yanı sıra kavga, gürültü ve kaos yarışmanın adeta bel kemiği olarak karşımıza çıkıyor. Yarışmanın yıldız isimlerinden biri olarak karşımıza çıkan Yaren Dağ’ın ise Erhan Saffar’la bir aşk yaşadığı biliniyor. Yaptıklarıyla ve dedikleriyle ortalığın karışmasına neden olan Yaren Dağ’ın yaptıkları tepkilere neden oldu. İşte merak edilenler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.