Kısmetse Olur Yaren’in Defteri Dürüldü! “Ebu Cehil’in Öz Kızı!” Öyle Şeyler Yapıyor Ki…

9 kadın ve 9 erkek yarışmacının bulunduğu Kısmetse Olur yarışması, haftanın 6 günü ekranlara geliyor. Her bir bölümü büyük bir keyifle izlenen yarışmada ise yok yok! Aşk, tutku, sevgi gibi duyguların yanı sıra kavga, gürültü ve kaos yarışmanın adeta bel kemiği olarak karşımıza çıkıyor. Yarışmanın yıldız isimlerinden biri olarak karşımıza çıkan Yaren Dağ’ın ise Erhan Saffar’la bir aşk yaşadığı biliniyor. Yaptıklarıyla ve dedikleriyle ortalığın karışmasına neden olan Yaren Dağ’ın yaptıkları tepkilere neden oldu. İşte merak edilenler…

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