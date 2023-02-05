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05 Şub 2023 - 18:33

Pınar Deniz’in İç Çamaşırlı Banyo Pozu Olay! Cesaret, Çekicilik… Nefesleri Kesti!

Kanal D ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Yargı’da Ceylin karakterine hayat veren Pınar Deniz’in iç çamaşırlı banyo pozu olay yarattı. Hem cesaretini hem de çekiciliğini konuşturan Pınar Deniz, nefesleri kesti. İşte hayranlarından binlerce yorum ve beğeni alan Pınar Deniz’in o kareleri…