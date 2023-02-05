Pınar Deniz’in İç Çamaşırlı Banyo Pozu Olay! Cesaret, Çekicilik… Nefesleri Kesti!
Kanal D ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Yargı’da Ceylin karakterine hayat veren Pınar Deniz’in iç çamaşırlı banyo pozu olay yarattı. Hem cesaretini hem de çekiciliğini konuşturan Pınar Deniz, nefesleri kesti. İşte hayranlarından binlerce yorum ve beğeni alan Pınar Deniz’in o kareleri…
Yiğit Kirazcı’yla ayrıldıktan sonra adı sık sık partneri Kaan Urgancıoğlu’yla aşk dedikodularına karışan Pınar Deniz bu iddiaları, “Şimdilik arkadaşız” diyerek yalanlamıştı. Yaz sezonunda Kaan Yıldırım’la birlikte tatile çıktığı görülen güzel isim Pınar Deniz, çok geçmeden aşklarını Melike Şahin konserinde itiraf etmişti. Şimdilerde mutlu ve huzurlu olan bir ilişkinin içinde olan Pınar Deniz’in sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımlar nefesleri kesti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.