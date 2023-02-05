Sibel Can’ın Başı Büyük Belada! Öyle Bir Sorunla Karşı Karşıya Ki… “Yok Artık!”

Hem özel hayatıyla hem de iş dünyasında adını duyuran olaylarla gündeme gelen Sibel Can’ın her bir hamlesi olay yaratmıştı. Oğlu Engincan Ural ve gelini Merve Kaya’yı da evlendikten sonra tamamen işine yönelen Sibel Can’ın büyük derdi ortaya çıktı. İşte merak edilenler…

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