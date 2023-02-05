Sibel Can’ın Başı Büyük Belada! Öyle Bir Sorunla Karşı Karşıya Ki… “Yok Artık!”
Son zamanların gündeminden düşmeyen isimleri arasında boy gösteren güzel şarkıcı Sibel Can’ın başının büyük belada olduğu ortaya çıkınca sevenleri büyük bir şok içerisinde kaldı. Büyük bir sorunla karşı karşıya kalan güzel ismin derdini duyanlar ise “Yok artık” demeden yapamadı. İşte merak edilen tüm detaylar…
Hem özel hayatıyla hem de iş dünyasında adını duyuran olaylarla gündeme gelen Sibel Can’ın her bir hamlesi olay yaratmıştı. Oğlu Engincan Ural ve gelini Merve Kaya’yı da evlendikten sonra tamamen işine yönelen Sibel Can’ın büyük derdi ortaya çıktı. İşte merak edilenler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.