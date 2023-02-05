05 Şub 2023 - 20:51 Güncelleme: 05 Şub 2023 - 21:32
İstanbul'da Eğitime Kar Engeli! Valilik Açıkladı; Okullar 1 Gün Tatil...
İstanbul'da Eğitime Kar Engeli! Valilik Açıkladı; Okullar 1 Gün Tatil... İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle kentteki ilk ve orta öğretim kurumlarının 6 Şubat Pazartesi günü eğitime bir gün ara vereceğini duyurdu.
İstanbul'da Eğitime Kar Engeli! Valilik Açıkladı; Okullar 1 Gün Tatil...
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle kentteki ilk ve orta öğretim kurumlarının 6 Şubat Pazartesi günü eğitime bir gün ara vereceğini duyurdu.
05 Şub 2023 - 20:51 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.