60’lık Seda Sayan Transparan Gömleğiyle Yürek Hoplattı! İçinden Gözüken Leoparlı İç Çamaşırıyla Ateş Etti…

Geçtiğimiz yıl Nisan ayının son günlerinde kendisinden 25 yaş küçük olan Çağlar Ökten’le dünya evine giren Seda Sayan, sevenlerini şaşırtmıştı. Seda Sayan’ın PR için evlendiği iddia edilse bile Sayan ve Ökten, ellerini birbirlerinden bir an olsun ayırmamış ve birbirlerine deliler gibi aşık olduklarını göstermişti. Her bir hamleleri olay yaratan Seda Sayan’ın transparan gömleğinden gözüken leopar desenli gömleği yürekleri hoplattı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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