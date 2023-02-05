- 05 Şub 2023 - 20:54 G: 05 Şub 2023 - 20:58

60’lık Seda Sayan Transparan Gömleğiyle Yürek Hoplattı! İçinden Gözüken Leoparlı İç Çamaşırıyla Ateş Etti…

60 yaşına basan Seda Sayan transparan gömleğiyle bir bakanı bir daha baktırdı. İç gösteren kıyafetinin altından gözüken leopar desenli iç çamaşırıyla adeta ateş eden Seda Sayan, gündemi sallamayı başardı. Bir bakanı bir daha baktıran Seda Sayan’ın 36 beden fiziğiyle vermiş olduğu karelere sevenleri mest oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…

Geçtiğimiz yıl Nisan ayının son günlerinde kendisinden 25 yaş küçük olan Çağlar Ökten’le dünya evine giren Seda Sayan, sevenlerini şaşırtmıştı. Seda Sayan’ın PR için evlendiği iddia edilse bile Sayan ve Ökten, ellerini birbirlerinden bir an olsun ayırmamış ve birbirlerine deliler gibi aşık olduklarını göstermişti. Her bir hamleleri olay yaratan Seda Sayan’ın transparan gömleğinden gözüken leopar desenli gömleği yürekleri hoplattı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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05 Şub 2023 - 20:54 Ankara- Yaşam

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