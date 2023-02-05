Üç Kız Kardeş’te Türkan’ın Yolu Belli Oldu! Somer’in Üzerine Bir Çizik Attı! “Sonunda!”

Üç Kız Kardeş dizisinin başrollerinde İclal Aydın, Reha Özcan, Veda Yurtsever, Özgü Kaya ve Berker Güven gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Üç Kız Kardeş, Salı akşamlarının en çok izlenen dizisi oluyordu. Hem ilk sezonuyla hem de ikinci sezonuyla fırtınalar estiren Üç Kız Kardeş’te Türkan ve Somer arasındaki aşk giderek artıyordu ama engeller hiç durmuyordu. Peki, Üç Kız Kardeş dizisinde Türkan nasıl bir karar verdi?

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