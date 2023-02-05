- 05 Şub 2023 - 21:24 G: 05 Şub 2023 - 21:27

Üç Kız Kardeş’te Türkan’ın Yolu Belli Oldu! Somer’in Üzerine Bir Çizik Attı! “Sonunda!”

Kanal D ekranlarına damgasını vuran yapımların başında gelen Üç Kız Kardeş’te Türkan’ın yolu sonunda belli oldu. Somer’in üzerine artık bir çizik atan ve kendi hayatına bakma kararı alan Türkan, seyircinin derin bir nefes almasına neden oldu. Temeli sağlam olmayan bir evlilik yapan ve kocası Somer’e aşık olan Türkan’ın yeni hayatı olay yarattı. İşte merak edilenler...

Üç Kız Kardeş dizisinin başrollerinde İclal Aydın, Reha Özcan, Veda Yurtsever, Özgü Kaya ve Berker Güven gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Üç Kız Kardeş, Salı akşamlarının en çok izlenen dizisi oluyordu. Hem ilk sezonuyla hem de ikinci sezonuyla fırtınalar estiren Üç Kız Kardeş’te Türkan ve Somer arasındaki aşk giderek artıyordu ama engeller hiç durmuyordu. Peki, Üç Kız Kardeş dizisinde Türkan nasıl bir karar verdi?

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05 Şub 2023 - 21:24 Ankara- Yaşam

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