Üç Kız Kardeş’te Türkan’ın Yolu Belli Oldu! Somer’in Üzerine Bir Çizik Attı! “Sonunda!”
Kanal D ekranlarına damgasını vuran yapımların başında gelen Üç Kız Kardeş’te Türkan’ın yolu sonunda belli oldu. Somer’in üzerine artık bir çizik atan ve kendi hayatına bakma kararı alan Türkan, seyircinin derin bir nefes almasına neden oldu. Temeli sağlam olmayan bir evlilik yapan ve kocası Somer’e aşık olan Türkan’ın yeni hayatı olay yarattı. İşte merak edilenler...
Üç Kız Kardeş dizisinin başrollerinde İclal Aydın, Reha Özcan, Veda Yurtsever, Özgü Kaya ve Berker Güven gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Üç Kız Kardeş, Salı akşamlarının en çok izlenen dizisi oluyordu. Hem ilk sezonuyla hem de ikinci sezonuyla fırtınalar estiren Üç Kız Kardeş’te Türkan ve Somer arasındaki aşk giderek artıyordu ama engeller hiç durmuyordu. Peki, Üç Kız Kardeş dizisinde Türkan nasıl bir karar verdi?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.