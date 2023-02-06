Survivor’da Acun Ilıcalı’ya Büyük İhanet! El Emeği Göz Nuru İsim Bile… “İşler Kesat!”
Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Survivor’da Acun Ilıcalı’ya ihanet edildi. El emeği göz nuru olarak gördüğü isim bile sırtından bıçakladı… Sosyal medyada yanlı uyandıran bu duruma seyircileri ise “İşler kesat belli ki” yorumlarında bulundular! İşte merak edilenler…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Pazartesi, Salı, Cumartesi ve Pazar akşamları ekranlara gelen Survivor yarışmasında ilk dokunulmazlık oyunu ekranlara gelmişti. Aziz takım oylamasıyla Gönüllüler takımında potaya giden isim olurken; Elanur ise performans birincisi tarafından potaya gönderilmişti. Acun Ilıcalı’nın dün itibariyle yaşadığı ihanet ise ortalığı salladı! İşte merak edilenler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.