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06 Şub 2023 - 10:26

Survivor’da Acun Ilıcalı’ya Büyük İhanet! El Emeği Göz Nuru İsim Bile… “İşler Kesat!”

Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Survivor’da Acun Ilıcalı’ya ihanet edildi. El emeği göz nuru olarak gördüğü isim bile sırtından bıçakladı… Sosyal medyada yanlı uyandıran bu duruma seyircileri ise “İşler kesat belli ki” yorumlarında bulundular! İşte merak edilenler…