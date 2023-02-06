Yalı Çapkını Orhan’ın İlk Bölümü ve Son Bölümü Olay Yarattı! Resmen 20 Haftada Çöktü…

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yalı Çapkını dizisinin son bölümü Cuma akşamı ekranlara gelmişti. Her bir bölümü büyük bir keyifle izlenen Yalı Çapkını dizisinde Seyran ve Ferit’in zehirli aşkı ele alınıyordu. En az Ferit kadar çapkın olan Ferit’in babası Orhan’a hayat veren Emre Altuğ’un değişimi ağızların açık kalmasın neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…

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