- 06 Şub 2023 - 10:52

Yalı Çapkını Orhan’ın İlk Bölümü ve Son Bölümü Olay Yarattı! Resmen 20 Haftada Çöktü…

STAR TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olmayı başarmış olan Yalı Çapkını’nda Ferit’in babası Orhan’ın ilk bölümü ve son bölümü olay yarattı. 20 haftadır ekranlarda olan Yalı Çapkını dizisinin Orhan’ı yani Emre Altuğ sevenlerini iki kareyle şok etti. İşte merak edilenler…

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yalı Çapkını dizisinin son bölümü Cuma akşamı ekranlara gelmişti. Her bir bölümü büyük bir keyifle izlenen Yalı Çapkını dizisinde Seyran ve Ferit’in zehirli aşkı ele alınıyordu. En az Ferit kadar çapkın olan Ferit’in babası Orhan’a hayat veren Emre Altuğ’un değişimi ağızların açık kalmasın neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…

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06 Şub 2023 - 10:52 Ankara- Yaşam

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