Çocuğu Okula Gidenlerin Dikkatine! 330 TL Anında Şak Diye Hesaplara Yatıyor; Başvurular Tıkanacak!
Bir süredir Ankara’da ikamet eden vatandaşlar için çok çeşitli başlıklar altında yardım hizmetleri sunmaya devam eden Ankara Büyükşehir Belediyesi, ikinci dönemin başlaması ile birlikte ilkokul öğrencilerine kantin yardımında bulunacağını duyurdu. Çocuğu Okula Gidenlerin Dikkatine! 330 TL Anında Şak Diye Hesaplara Yatıyor; Başvurular Tıkanacak! İşte Detaylar...
Yüksek enflasyonun gündelik hayat akışında satışa sunulan hizmet başlıklarına ve diğer hizmet ürünlerine direkt olarak etki etmesi, vatandaşların bütçelerinin de derinden sarsılmasına sebep oldu. Yapılan tüm maaş iyileştirmelerine rağmen ay sonlarını getirmek konusunda güçlük çeken vatandaşlar, özellikle devlet eli ile düzenlenen yardım modellerini yakından takip etmeye başladı. Bu noktada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından duyurulan sosyal yardım modelleri büyük ilgi görürken yerel yönetimler tarafından açıklanan yardım destekleri de ilgili bölgelerde ikamet eden vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı.
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06 Şub 2023 - 11:17 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.