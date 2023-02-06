Çocuğu Okula Gidenlerin Dikkatine! 330 TL Anında Şak Diye Hesaplara Yatıyor; Başvurular Tıkanacak!

Yüksek enflasyonun gündelik hayat akışında satışa sunulan hizmet başlıklarına ve diğer hizmet ürünlerine direkt olarak etki etmesi, vatandaşların bütçelerinin de derinden sarsılmasına sebep oldu. Yapılan tüm maaş iyileştirmelerine rağmen ay sonlarını getirmek konusunda güçlük çeken vatandaşlar, özellikle devlet eli ile düzenlenen yardım modellerini yakından takip etmeye başladı. Bu noktada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından duyurulan sosyal yardım modelleri büyük ilgi görürken yerel yönetimler tarafından açıklanan yardım destekleri de ilgili bölgelerde ikamet eden vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı.

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