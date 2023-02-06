O Market Normalde 180 TL Olan Ayçiçek Yağı 144 TL’ye Satılıyor! Hem de 5 Litre…
O marketten büyük indirim müjdesi duyuruldu. Normal şartlarda 180 TL’ye kadar satılan Ayçiçek yağını sadece 144,50 TL’ye raflara dizildi. Oldukça ucuz olan bu Ayçiçek yağının bir de 5 litre olması ağızların açık kalmasına neden oldu. Peki, neler oluyor?
Ukrayna ve Rusya savaşından sonra Ayçiçek yağında akla hayale sığmayacak şekilde zamlanmıştı. 5 litre Ayçiçek yağının çeyrek altınla yarıştığına dair yorumlar yapılırken; marketler ise vatandaşın kanayan yarasına merhem olmak adına harekete geçmişti. Son olarak o marketten büyük bir hamle geldi. İşte merak edilenler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.