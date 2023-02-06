- 06 Şub 2023 - 11:54 G: 06 Şub 2023 - 11:58

O Market Normalde 180 TL Olan Ayçiçek Yağı 144 TL’ye Satılıyor! Hem de 5 Litre…

O marketten büyük indirim müjdesi duyuruldu. Normal şartlarda 180 TL’ye kadar satılan Ayçiçek yağını sadece 144,50 TL’ye raflara dizildi. Oldukça ucuz olan bu Ayçiçek yağının bir de 5 litre olması ağızların açık kalmasına neden oldu. Peki, neler oluyor?

Ukrayna ve Rusya savaşından sonra Ayçiçek yağında akla hayale sığmayacak şekilde zamlanmıştı. 5 litre Ayçiçek yağının çeyrek altınla yarıştığına dair yorumlar yapılırken; marketler ise vatandaşın kanayan yarasına merhem olmak adına harekete geçmişti. Son olarak o marketten büyük bir hamle geldi. İşte merak edilenler…

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06 Şub 2023 - 11:54 Ankara- Yaşam

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