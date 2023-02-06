- 06 Şub 2023 - 13:51 G: 06 Şub 2023 - 13:52

Masterchef Tanya’nın Son Hali Şoktan Şoka Soktu! “Ne Oldu Sana!” Tanımak İmkansız…

Ünlü şeflerin hayranları iddialara tepki göstermeye devam ederlerken yarışma ile birlikte adlarını duyurmuş olan eski yarışmacılar da sosyal medyada tekrar gündem oldular. Masterchef Tanya’nın Son Hali Şoktan Şoka Soktu! “Ne Oldu Sana!” Tanımak İmkansız…İşte Detaylar...

2018 yılından bu yana Acun Medya’nın önderliğinde Tv8 ekranlarında yayınlanan fenomen yarışma programı MasterChef Türkiye, son günlerde jüri üyelerinin ayrılacaklarına yönelik ortaya atılan iddialar ile gündeme gelmeye başladı. Daha önce maaşlar sebebi ile anlaşmazlıklar yaşadıkları ileri sürülen ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya ile Somer Sivrioğlu’nun, yeni sezonda kadroda olmayacakları iddia edildi.

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz…

06 Şub 2023 - 13:51 - Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
4.5 Aylık Hamile Aslı Enver’den Sarmaş Dolaş Pozlar! Eşinin Kollarının Altında… mask
4.5 Aylık Hamile Aslı Enver’den Sarmaş Dolaş Pozlar! Eşinin Kollarının Altında…
Yalı Çapkını Orhan’ın İlk Bölümü ve Son Bölümü Olay Yarattı! Resmen 20 Haftada Çöktü… mask
Yalı Çapkını Orhan’ın İlk Bölümü ve Son Bölümü Olay Yarattı! Resmen 20 Haftada Çöktü…
Survivor’da Acun Ilıcalı’ya Büyük İhanet! El Emeği Göz Nuru İsim Bile… “İşler Kesat!” mask
Survivor’da Acun Ilıcalı’ya Büyük İhanet! El Emeği Göz Nuru İsim Bile… “İşler Kesat!”
Survivor Nagihan’dan Buz Kestiren Açıklama! Acun Ilıcalı Bu Kez Utanacak… Perde Arkası Şok Etti! mask
Survivor Nagihan’dan Buz Kestiren Açıklama! Acun Ilıcalı Bu Kez Utanacak… Perde Arkası Şok Etti!
Defne Samyeli Midi Boy Elbisesiyle Kural Bozdu! Dekoltesini Öyle Bir Yerden Verdi Ki… mask
Defne Samyeli Midi Boy Elbisesiyle Kural Bozdu! Dekoltesini Öyle Bir Yerden Verdi Ki…
Camdaki Kız Dizisinde Hayri, Laz Kızına Kalmadan Nalan Tarafından Vurulacak! Utanmadan, 2 Kızının Yanında… mask
Camdaki Kız Dizisinde Hayri, Laz Kızına Kalmadan Nalan Tarafından Vurulacak! Utanmadan, 2 Kızının Yanında…
Kurtlar Vadisi’nde Memati’nin Biricik Aşkı Gamze Nefes Kesti! “Memati’nin Vurulduğu Kadar Var!” Taş Gibi… mask
Kurtlar Vadisi’nde Memati’nin Biricik Aşkı Gamze Nefes Kesti! “Memati’nin Vurulduğu Kadar Var!” Taş Gibi…
Üç Kız Kardeş’te Türkan’ın Yolu Belli Oldu! Somer’in Üzerine Bir Çizik Attı! “Sonunda!” mask
Üç Kız Kardeş’te Türkan’ın Yolu Belli Oldu! Somer’in Üzerine Bir Çizik Attı! “Sonunda!”
60’lık Seda Sayan Transparan Gömleğiyle Yürek Hoplattı! İçinden Gözüken Leoparlı İç Çamaşırıyla Ateş Etti… mask
60’lık Seda Sayan Transparan Gömleğiyle Yürek Hoplattı! İçinden Gözüken Leoparlı İç Çamaşırıyla Ateş Etti…
Esra Erol’da “Haya Kalmamış” Dedirten Olay! Eşini Terk Etti, Başkasına Kaçtı Yetmedi; Kaçtığının Babasıyla… mask
Esra Erol’da “Haya Kalmamış” Dedirten Olay! Eşini Terk Etti, Başkasına Kaçtı Yetmedi; Kaçtığının Babasıyla…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Başvurusunu Yapana 5.104 TL Ödeme Verilecek! Öğrencilerin Yüzü Bu Kez Gülecek! Son Dakika… mask
Başvurusunu Yapana 5.104 TL Ödeme Verilecek! Öğrencilerin Yüzü Bu Kez Gülecek! Son Dakika…
En Ucuza Kredi Veren Bankalar Açıklandı! Garanti, Akbank, Yapı kredi, Ziraat, Vakıfbank… mask
En Ucuza Kredi Veren Bankalar Açıklandı! Garanti, Akbank, Yapı kredi, Ziraat, Vakıfbank…
Migros Market Sucuk Fiyatlarını Sabitledi! O Tarihe Kadar Müddet Verildi; Kilo Kilo Alacaksınız… mask
Migros Market Sucuk Fiyatlarını Sabitledi! O Tarihe Kadar Müddet Verildi; Kilo Kilo Alacaksınız…
Yargı Dizisinde Büyük Oyun! O Karakter Öyle Bir İsmin Adamı Çıktı Ki… “Yok Artık!” mask
Yargı Dizisinde Büyük Oyun! O Karakter Öyle Bir İsmin Adamı Çıktı Ki… “Yok Artık!”
Şubat 2023 Emekli Promosyonları Güncellendi! Ziraat Bankası Zirveye Çıkardı; Tavan Seviyeden Verecek! mask
Şubat 2023 Emekli Promosyonları Güncellendi! Ziraat Bankası Zirveye Çıkardı; Tavan Seviyeden Verecek!
Komplo Deprem Teorileri Kafaları Allak Bullak Etti! HAARP Projesi Twitter’ı Salladı; mask
Komplo Deprem Teorileri Kafaları Allak Bullak Etti! HAARP Projesi Twitter’ı Salladı;

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL