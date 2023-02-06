Masterchef Tanya’nın Son Hali Şoktan Şoka Soktu! “Ne Oldu Sana!” Tanımak İmkansız…

2018 yılından bu yana Acun Medya’nın önderliğinde Tv8 ekranlarında yayınlanan fenomen yarışma programı MasterChef Türkiye, son günlerde jüri üyelerinin ayrılacaklarına yönelik ortaya atılan iddialar ile gündeme gelmeye başladı. Daha önce maaşlar sebebi ile anlaşmazlıklar yaşadıkları ileri sürülen ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya ile Somer Sivrioğlu’nun, yeni sezonda kadroda olmayacakları iddia edildi.

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