Masterchef Tanya’nın Son Hali Şoktan Şoka Soktu! “Ne Oldu Sana!” Tanımak İmkansız…
Ünlü şeflerin hayranları iddialara tepki göstermeye devam ederlerken yarışma ile birlikte adlarını duyurmuş olan eski yarışmacılar da sosyal medyada tekrar gündem oldular. Masterchef Tanya’nın Son Hali Şoktan Şoka Soktu! “Ne Oldu Sana!” Tanımak İmkansız…İşte Detaylar...
2018 yılından bu yana Acun Medya’nın önderliğinde Tv8 ekranlarında yayınlanan fenomen yarışma programı MasterChef Türkiye, son günlerde jüri üyelerinin ayrılacaklarına yönelik ortaya atılan iddialar ile gündeme gelmeye başladı. Daha önce maaşlar sebebi ile anlaşmazlıklar yaşadıkları ileri sürülen ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya ile Somer Sivrioğlu’nun, yeni sezonda kadroda olmayacakları iddia edildi.
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06 Şub 2023 - 13:51 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.