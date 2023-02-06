Ankara'da Deprem Mi Oldu? Ankara Depreminin Merkezi Neresi, Niye Sallandı? Şiddeti Kaç?

AFAD ( Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı), saat:13.24 tarihinde meydana gelen şiddetli depremin büyüklüğünü 7.6, Kandilli Rasathanesi ise 7.5 olarak bildirdi. Merkezi Elbistan olan deprem, Karadeniz'in diğer kıyılarından Şam'a, Ankara'dan Van'a kadar geniş bir alanda hissedildi.

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Kahramanmaraş Elbistan'da 7,6 büyüklüğünde yeni bir deprem meydana geldi. Sabah saat 4.17'de yaşanan Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğündeki deprem sonrasında çok sayıda artçı sarsıntılar devam ederken saat 13.24 sıralarında AFAD'a göre 7,6 büyüklüğünde yeni bir deprem daha meydana geldi.

Kahramanmaraş'ın Elbistan merkez üssü olarak kaydedilen deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde yaşandı.

Son yeni depremle birlikte Göksun ilçesinde de bir çok binanın çöktüğü ve hasar aldığı bildirilirken, ekipler bölgeyi taramaya devam ediyor.