Ankara'da Deprem Mi Oldu? Ankara Depreminin Merkezi Neresi, Niye Sallandı? Şiddeti Kaç?
AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı), Saat:13.24 tarihinde meydana gelen şiddetli depremin büyüklüğünü 7.6, Kandilli Rasathanesi ise 7.5 olarak bildirdi. Merkezi Elbistan olan deprem, Karadeniz'in diğer kıyılarından Şam'a, Ankara'dan Van'a kadar geniş bir alanda hissedildi.
AFAD ( Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı), saat:13.24 tarihinde meydana gelen şiddetli depremin büyüklüğünü 7.6, Kandilli Rasathanesi ise 7.5 olarak bildirdi. Merkezi Elbistan olan deprem, Karadeniz'in diğer kıyılarından Şam'a, Ankara'dan Van'a kadar geniş bir alanda hissedildi.
Ankara'da Deprem Mi Oldu? Ankara Depreminin Merkezi Neresi? Şiddeti Kaç?
Kahramanmaraş Elbistan'da 7,6 büyüklüğünde yeni bir deprem meydana geldi. Sabah saat 4.17'de yaşanan Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğündeki deprem sonrasında çok sayıda artçı sarsıntılar devam ederken saat 13.24 sıralarında AFAD'a göre 7,6 büyüklüğünde yeni bir deprem daha meydana geldi.
Kahramanmaraş'ın Elbistan merkez üssü olarak kaydedilen deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde yaşandı.
Son yeni depremle birlikte Göksun ilçesinde de bir çok binanın çöktüğü ve hasar aldığı bildirilirken, ekipler bölgeyi taramaya devam ediyor.
06 Şub 2023 - 13:56 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.