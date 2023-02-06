- 06 Şub 2023 - 14:42

Murat Yıldırım’ın Kızı Ortaya Çıktı! 4 Ay Önce Dünyaya Gelmişti; Yorumlar Arka Arkaya…

Gerek kariyer hayatı gerek ise de özel hayatı ile gündemden düşmeyen Murat Yıldırım, Instagram hesabı aracılığı ile yapmış olduğu paylaşımlar ile de sosyal medya kullanıcılarının gözdesi haline dönüştü. Murat Yıldırım’ın Kızı Ortaya Çıktı! 4 Ay Önce Dünyaya Gelmişti; Yorumlar Arka Arkaya…İşte Detaylar...

2003 yılında ATV ekranlarında yayınlanan “Ölümsüz Aşklar” isimli dizi ile oyunculuk kariyerine başlamış olan Murat Yıldırım, son dönemlerin en çok konuşulan isimlerinden birisi oldu. 

Geçtiğimiz sezon Show TV ekranlarında yayınlanan “Aziz” isimli dizi ile dikkatleri üzerine çeken yakışıklı oyuncu Murat Yıldırım, dizinin final bölümüne doğru sansasyonel haberler ile gündeme geldi. Yapım ekibi ile problemler yaşadığı ve bu yüzden de dizi için erken final kararı aldırmış olduğu iddiaları ile magazin gündemine bomba gibi düşen Murat Yıldırım, dizinin final yapmasının hemen ardından yeni bir projeye başlayarak hayranlarının yüzlerini güldürdü.

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06 Şub 2023 - 14:42 - Magazin

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