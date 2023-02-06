Murat Yıldırım’ın Kızı Ortaya Çıktı! 4 Ay Önce Dünyaya Gelmişti; Yorumlar Arka Arkaya…
Gerek kariyer hayatı gerek ise de özel hayatı ile gündemden düşmeyen Murat Yıldırım, Instagram hesabı aracılığı ile yapmış olduğu paylaşımlar ile de sosyal medya kullanıcılarının gözdesi haline dönüştü. Murat Yıldırım’ın Kızı Ortaya Çıktı! 4 Ay Önce Dünyaya Gelmişti; Yorumlar Arka Arkaya…İşte Detaylar...
2003 yılında ATV ekranlarında yayınlanan “Ölümsüz Aşklar” isimli dizi ile oyunculuk kariyerine başlamış olan Murat Yıldırım, son dönemlerin en çok konuşulan isimlerinden birisi oldu.
Geçtiğimiz sezon Show TV ekranlarında yayınlanan “Aziz” isimli dizi ile dikkatleri üzerine çeken yakışıklı oyuncu Murat Yıldırım, dizinin final bölümüne doğru sansasyonel haberler ile gündeme geldi. Yapım ekibi ile problemler yaşadığı ve bu yüzden de dizi için erken final kararı aldırmış olduğu iddiaları ile magazin gündemine bomba gibi düşen Murat Yıldırım, dizinin final yapmasının hemen ardından yeni bir projeye başlayarak hayranlarının yüzlerini güldürdü.
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06 Şub 2023 - 14:42 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.