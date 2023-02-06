Murat Yıldırım’ın Kızı Ortaya Çıktı! 4 Ay Önce Dünyaya Gelmişti; Yorumlar Arka Arkaya…

2003 yılında ATV ekranlarında yayınlanan “Ölümsüz Aşklar” isimli dizi ile oyunculuk kariyerine başlamış olan Murat Yıldırım, son dönemlerin en çok konuşulan isimlerinden birisi oldu.

Geçtiğimiz sezon Show TV ekranlarında yayınlanan “Aziz” isimli dizi ile dikkatleri üzerine çeken yakışıklı oyuncu Murat Yıldırım, dizinin final bölümüne doğru sansasyonel haberler ile gündeme geldi. Yapım ekibi ile problemler yaşadığı ve bu yüzden de dizi için erken final kararı aldırmış olduğu iddiaları ile magazin gündemine bomba gibi düşen Murat Yıldırım, dizinin final yapmasının hemen ardından yeni bir projeye başlayarak hayranlarının yüzlerini güldürdü.

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz…