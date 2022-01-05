- 05 Oca 2022 - 23:36 G: 05 Oca 2022 - 23:40

Hale Soygazi Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Hale Soygazi Kimdir, Aslen Nerelidir?

Hale Soygazi kimdir, Hale Soygazi nereli ve kaç yaşında, Hale Soygazi'nin hayatı, Hale Soygazi’nin Açtığı Tazminat Davası Sonuçlandı!

Hale Soygazi Kimdir21 Eylül 1950 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Hale Soygazi, Saint Benoit Ortaokulu’nda eğitim aldıktan sonra Erenköy Kız Lisesi’nden mezun olmuştur. Frasnsız Filolojisi bölümünde üniversite öğrenimi gördüğü sırada, eğitimin daha ikinci yılında okulu bırakmış ve İsviçre’ye gitmiştir. İsviçre’de uzun süre mankenlik eğitimi alan Hale Soygazi, Türkiye’ye döndüğünde aktif olarak mankenlik ve modellik kariyerine başlamıştır.

1972 yılında dönemin ünlü gazetesi Saklambaç Gazetesi’nin açmış olduğu, Türkiye Sinema Güzellik Yarışması’na katılmış ve yarışmada birinci seçilerek tüm Türkiye’nin dikkatini çekmeyi başarmıştır. Bu başarısının ardından İtalya’da gerçekleştirilen güzellik yarışmasında, Avrupa Sinema Güzeli olarak seçilmiş ve Avrupa’daki bu başarısının ardından birçok farklı yapım firmasından oyunculuk teklifi almıştır.

Hale Soygazi kimdir, nereli ve kaç yaşında? Hale Soygazi'nin hayatı

Avrupa’da güzellik birincisi seçilmesinin ardından yeniden Türkiye’ye dönen Hale Soygazi, döner dönmez 10 film anlaşması yaparak sırasıyla birçok filmde oynamıştır. Bu dönemde oynağı filmler sırasıyla; Kara Murat: Fatih’in Fedaisi, Bir Garip Yolcu, Mahkûm, İtham Ediyorum, Bir Kız Böyle Düştü, Ölüme Koşanlar, Süt Kardeşler, Sevili Dayım, Bir Avuç Cennet, Cahide, Aşk Üzerine Söylenmemiş Her Şey vb. birçok filmde başrol olmuştur. Oldukça geniş bir kitle tarafından tanınmasına neden olan filmlerinin ardından 1973 yılında Ahmet Özhan ile oynağı; Çocuğumu İstiyorum adlı filmden sonra başarılı oyuncu Ahmet Özhan ile evlenmiş ancak kısa süre sonra bu evlilikleri sona ermiştir.

1978 yılında Maden filminde başarılı bir performans sergileyen Hale Soygazi, bu filmdeki rolü sayesinde Antalya Film Festivali kapsamında En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazanmıştır. Bu film ve ödülden sonra kariyerine bir süre ara veren Hale Soygazi, 1984 yılında Türk sinemasının başarılı yönetmenlerinden biri olan Atıf Yılmaz’ın; Kadının Adı Yok ve Bekle Dedim Gölgeye filmlerinde alışıla gelmiş rollerinin dışına bir performans sergilemiştir.

1997 yılında Barış Pirhasan tarafından yönetilen Usta Beni Öldürsene filminde gösterdiği başarı sayesinde film birçok farklı festivalde gösterilmiş ve Hale Soygazi’ye bu filmden sonra toplamda 5 tane ödül verilmiştir. Oynadığı birçok filmde başarılı bir performans sergileyen Hale Soygazi, şuana kadar yerli ve yabancı birçok önemli ödüle layık görülmüştür.  

Sanatçı Hale Soygazi kimdir?

2004 yılında Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında Yaşam Boyu Onur Ödülü’ne layık görülmüştür. Mankenlik ve sinema kariyerinin ardından tiyatroda da kendini gösteren Hale Soygazi, 2000 ve 2006 yılları arasında Küçük Prens ve Özel Bir Gün adlı tiyatro eserlerinde rol almıştır.

Türkiye’nin önemli entelektüelleri arasında gösterilen Murat Belge ile 10 yıllık uzun bir ilişkinin ardından dünya evine girmiş ve evlilikleri hala devam etmektedir.

Hale Soygazi birçok farklı televizyon dizisinde de rol alarak sanat kariyerinde oldukça başarılı olmuştur. Hale Soygazi’nin oynadığı diziler arasında; Kuzey ve Güney ve Bu Kalp Seni Unutur Mu? Dizileri birçok kişi tarafından beğeniyle takip edilmiştir. Bunun yanı sıra 2015 yılında yayımlanan Kaderimin Yazıldığı Gün adlı diziyle de yeni nesilden birçok farklı hayran kazanmayı başarmıştır.

Uzun süredir ekranlardan uzak duran Hale Soygazi, geçtiğimiz günlerde açtığı 1 liralık tazminat davası ile yeniden gündeme gelmiştir. Kendisini Hale Soygazi’nin oğlu olarak tanıtan ve bu iddiasını katıldığı bir televizyon programında dile getiren Murat Şar, bu söylevinin ardından Hale Soygazi ile birlikte sosyal medyanın gündemine oturmuştu. İddiaları yalanlayan Hale Soygazi, mahkemeye sembolik bir tazminat davası açmış ve bu davayı kazanmıştır.  

Sanatçı Hale Soygazi Filimleri

Bu Kalp Seni Unutur Mu?, 2009
Sil Baştan, 2004

Bir Umut, 1997
Usta Beni Öldürsene, 1996
Aşk Üzerine Söylenmemiş Her şey, 1996
Cazibe Hanımın Gündüz Düşleri, 1992
Bekle Dedim Gölgeye, 1990

Küçük Balıklar Üzerine Bir Masal, 1989
Cahide, 1989
Kadının Adı Yok Işık, 1987
Bir Avuç Cennet Emine, 1985
1984 - Bir Yudum Sevgi Aygül, 1984

Maden, 1978
Kördüğüm, 1977
Sevgili Dayım, 1977
Süt Kardeşler (Bihter), 1976
Nereden Çıktı Bu Velet, 1975
Adamını Bul, 1975
Gece Kuşu Zehra, 1975
Bak Yeşil Yeşil Neşe, 1975
Küçük Bey Hülya, 1975
Mirasyediler, 1974
Kanlı Deniz Meryem, 1974
Unutma Beni, 1974
Ceza Alev,1974
Unutama Beni, 1974
Gariban, 1974
Aşk Mahkumu, 1973
Kabadayının Sonu, 1973
Ölüme Koşanlar, 1973
Şüphe, 1973
Tatlım, 1973
Aşkımla Oynama, 1973
Bataklık Bülbülü, 1973
Arap Abdo, 1973
Vurun Kahpeye Aliye, 1973
Oh Olsun, 1973
Sevilmek İstiyorum Hale, 1973
Bir demet menekşe Nesrin, 1973
Çocuğumu İstiyorum Selma, 1973
Mahkum, 1973
Bir Garip Yolcu, 1972
Kara Murat: Fatih'ın Fedaisi (Angela-Zeynep), 1972 
Kahbe / Bir Kız Böyle Düştü Ayşe, 1972
İtham Ediyorum Selma, 1972
Görev Aldığı Yapımlar
Kaderimin Yazıldığı Gün, 2015, Oyuncu
Kuzey Güney, 2011, Oyuncu
Geçerken Uğradım, 2007, Oyuncu
Usta Beni Öldürsene, Sawdust Tales, 1997, Oyuncu
Aşk Üzerine Söylenmemiş Herşey, 1995, Oyuncu, Oyuncu
Cazibe Hanımın Gündüz Düşleri, 1992, Oyuncu
Bekle Dedim Gölgeye, 1990, Oyuncu
Küçük Balıklar Üzerine Bir Masal, 1989, Oyuncu
Kadının Adı Yok, 1987, Oyuncu
Bir Avuç Cennet , 1985, Oyuncu
Bir Yudum Sevgi, 1984, Oyuncu
Maden , 1978, Oyuncu
Kördüğüm, 1977, Oyuncu
Sevgili Dayım, 1977, Oyuncu
Süt Kardeşler, 1976, Oyuncu
Nereden Çıktı Bu Velet , 1975, Oyuncu
Adamını Bul, 1975, Oyuncu
Bak Yeşil Yeşil, 1975, Oyuncu
Gece Kuşu Zehra, 1975, Oyuncu
Küçük Bey, 1975, Oyuncu
Ceza, 1974, Oyuncu
Mirasyediler , 1974, Oyuncu
Gariban, 1974, Oyuncu
Kanlı Deniz , 1974, Oyuncu
Unutama Beni, 1974, Oyuncu
Ölüme Koşanlar, 1973, Oyuncu
Oh Olsun , 1973, Oyuncu, Oyuncu
Aşkımla Oynama, 1973, Oyuncu
Bataklık Bülbülü, 1973, Oyuncu
Vurun Kahpeye, 1973, Oyuncu
Tatlım, 1973, Oyuncu
Aşk Mahkumu, 1973, Oyuncu
Kara Murat: Fatih'ın Fedaisi, 1972, Oyuncu

05 Oca 2022 - 23:36 - Magazin

# BİYOGRAFİLER İLE İLİŞKİLİ:
Bir Zamanlar Çukurova Demir'i İbrahim Çelikkol Ne Mezunu, Mesleği Nedir? İbrahim Çelikkol‘un Okuduğu Bölümü Görünce “Hem Yakışıklı Hem Zekiymiş“ Diyeceksiniz… mask
Bir Zamanlar Çukurova Demir'i İbrahim Çelikkol Ne Mezunu, Mesleği Nedir? İbrahim Çelikkol‘un Okuduğu Bölümü Görünce “Hem Yakışıklı Hem Zekiymiş“ Diyeceksiniz…
Yaprak Dökümü’nün Yıldızı Gökçe Bahadır Ne Mezunu? Gökçe Bahadır’ın Okuduğu Bölümü Görünce “Vay Be “Diyeceksiniz… mask
Yaprak Dökümü’nün Yıldızı Gökçe Bahadır Ne Mezunu? Gökçe Bahadır’ın Okuduğu Bölümü Görünce “Vay Be “Diyeceksiniz…
Masumlar Apartmanı Han Kimdir? Birkan Sokullu Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Rol Aldığı Diziler mask
Masumlar Apartmanı Han Kimdir? Birkan Sokullu Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Rol Aldığı Diziler
Hacı Sabancı ile Evlenen Nazlı Kayı Kimdir? Nazlı Kayı Kaç Yaşında, ne iş yapıyor? mask
Hacı Sabancı ile Evlenen Nazlı Kayı Kimdir? Nazlı Kayı Kaç Yaşında, ne iş yapıyor?
Ankara Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan Kimdir? Hangi Partiden Belediye Başkanı... mask
Ankara Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan Kimdir? Hangi Partiden Belediye Başkanı...
Ankara Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek Kimdir? Hangi Partiden Belediye Başkanı... mask
Ankara Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek Kimdir? Hangi Partiden Belediye Başkanı...
Nusret Gökçe Ne Mezunu? Nusret Gökçe’nin Okuduğu Bölümü Görünce “Bu Zekaya Yazık Olmuş “Diyeceksiniz... mask
Nusret Gökçe Ne Mezunu? Nusret Gökçe’nin Okuduğu Bölümü Görünce “Bu Zekaya Yazık Olmuş “Diyeceksiniz...
MasterChef Danilo Zanna kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Evli mi? Restoranı var mı? MasterChef 2021 başlıyor... mask
MasterChef Danilo Zanna kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Evli mi? Restoranı var mı? MasterChef 2021 başlıyor...
MasterChef Mehmet Yalçınkaya kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Evli mi? Restoranı var mı? mask
MasterChef Mehmet Yalçınkaya kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Evli mi? Restoranı var mı?
Aleyna Kalaycıoğlu Kimdir? Survivor Aleyna Kaç Yaşında, Nereli, Evli Mi? mask
Aleyna Kalaycıoğlu Kimdir? Survivor Aleyna Kaç Yaşında, Nereli, Evli Mi?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Süt Kardeşler Filmin Çekim Yeri Merak Uyandırdı! Süt Kardeşler Filmi Kaç Yılında, Ne Zaman Çekildi? İşte Filmi Konusu Ve Oyuncuları? mask
Süt Kardeşler Filmin Çekim Yeri Merak Uyandırdı! Süt Kardeşler Filmi Kaç Yılında, Ne Zaman Çekildi? İşte Filmi Konusu Ve Oyuncuları?
Cem Yılmaz'ın Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşında, Duyan Şaştı Kaldı! Eski Sevgilisi Seranay Sarıkaya İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer mask
Cem Yılmaz'ın Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşında, Duyan Şaştı Kaldı! Eski Sevgilisi Seranay Sarıkaya İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer
Ankara'da servis ücretleri 2022 ne kadar oldu? Ankara Okul servis ücretlerine zam mı geldi? Okul servisi en kısa ve en uzak mesafe ne kadar? mask
Ankara'da servis ücretleri 2022 ne kadar oldu? Ankara Okul servis ücretlerine zam mı geldi? Okul servisi en kısa ve en uzak mesafe ne kadar?
Demet Özdemir Cayır Cayır Yaktı! Kırmızıları Giydi, İçine Hiçbir Şey Giymedi! Nefesler Kesildi, “Ateşli” Yorumlar Arka Arkaya… “Kaybettiğine Dön Bak!” mask
Demet Özdemir Cayır Cayır Yaktı! Kırmızıları Giydi, İçine Hiçbir Şey Giymedi! Nefesler Kesildi, “Ateşli” Yorumlar Arka Arkaya… “Kaybettiğine Dön Bak!”
Masterchef Dilara’nın Tabağı Çalıntı Çıktı! Şefler Diskalifiye Kararını Verdi, Ceket Giyemeden Üzeri Çizildi! “Hak Ettiğin Yerdesin!” mask
Masterchef Dilara’nın Tabağı Çalıntı Çıktı! Şefler Diskalifiye Kararını Verdi, Ceket Giyemeden Üzeri Çizildi! “Hak Ettiğin Yerdesin!”
Tarım Kredi Market Zamlara İnat Resti Çekti! BİM Marketle Yarışa Girdi! 5 Kiloluk Un Bile… Tarih Böylesini İlk Kez Görüyor! mask
Tarım Kredi Market Zamlara İnat Resti Çekti! BİM Marketle Yarışa Girdi! 5 Kiloluk Un Bile… Tarih Böylesini İlk Kez Görüyor!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status