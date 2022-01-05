Hale Soygazi Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Hale Soygazi Kimdir, Aslen Nerelidir?

Hale Soygazi Kimdir? 21 Eylül 1950 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Hale Soygazi, Saint Benoit Ortaokulu’nda eğitim aldıktan sonra Erenköy Kız Lisesi’nden mezun olmuştur. Frasnsız Filolojisi bölümünde üniversite öğrenimi gördüğü sırada, eğitimin daha ikinci yılında okulu bırakmış ve İsviçre’ye gitmiştir. İsviçre’de uzun süre mankenlik eğitimi alan Hale Soygazi, Türkiye’ye döndüğünde aktif olarak mankenlik ve modellik kariyerine başlamıştır.

1972 yılında dönemin ünlü gazetesi Saklambaç Gazetesi’nin açmış olduğu, Türkiye Sinema Güzellik Yarışması’na katılmış ve yarışmada birinci seçilerek tüm Türkiye’nin dikkatini çekmeyi başarmıştır. Bu başarısının ardından İtalya’da gerçekleştirilen güzellik yarışmasında, Avrupa Sinema Güzeli olarak seçilmiş ve Avrupa’daki bu başarısının ardından birçok farklı yapım firmasından oyunculuk teklifi almıştır.

Hale Soygazi kimdir, nereli ve kaç yaşında? Hale Soygazi'nin hayatı

Avrupa’da güzellik birincisi seçilmesinin ardından yeniden Türkiye’ye dönen Hale Soygazi, döner dönmez 10 film anlaşması yaparak sırasıyla birçok filmde oynamıştır. Bu dönemde oynağı filmler sırasıyla; Kara Murat: Fatih’in Fedaisi, Bir Garip Yolcu, Mahkûm, İtham Ediyorum, Bir Kız Böyle Düştü, Ölüme Koşanlar, Süt Kardeşler, Sevili Dayım, Bir Avuç Cennet, Cahide, Aşk Üzerine Söylenmemiş Her Şey vb. birçok filmde başrol olmuştur. Oldukça geniş bir kitle tarafından tanınmasına neden olan filmlerinin ardından 1973 yılında Ahmet Özhan ile oynağı; Çocuğumu İstiyorum adlı filmden sonra başarılı oyuncu Ahmet Özhan ile evlenmiş ancak kısa süre sonra bu evlilikleri sona ermiştir.

1978 yılında Maden filminde başarılı bir performans sergileyen Hale Soygazi, bu filmdeki rolü sayesinde Antalya Film Festivali kapsamında En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazanmıştır. Bu film ve ödülden sonra kariyerine bir süre ara veren Hale Soygazi, 1984 yılında Türk sinemasının başarılı yönetmenlerinden biri olan Atıf Yılmaz’ın; Kadının Adı Yok ve Bekle Dedim Gölgeye filmlerinde alışıla gelmiş rollerinin dışına bir performans sergilemiştir.

1997 yılında Barış Pirhasan tarafından yönetilen Usta Beni Öldürsene filminde gösterdiği başarı sayesinde film birçok farklı festivalde gösterilmiş ve Hale Soygazi’ye bu filmden sonra toplamda 5 tane ödül verilmiştir. Oynadığı birçok filmde başarılı bir performans sergileyen Hale Soygazi, şuana kadar yerli ve yabancı birçok önemli ödüle layık görülmüştür.

Sanatçı Hale Soygazi kimdir?

2004 yılında Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında Yaşam Boyu Onur Ödülü’ne layık görülmüştür. Mankenlik ve sinema kariyerinin ardından tiyatroda da kendini gösteren Hale Soygazi, 2000 ve 2006 yılları arasında Küçük Prens ve Özel Bir Gün adlı tiyatro eserlerinde rol almıştır.

Türkiye’nin önemli entelektüelleri arasında gösterilen Murat Belge ile 10 yıllık uzun bir ilişkinin ardından dünya evine girmiş ve evlilikleri hala devam etmektedir.

Hale Soygazi birçok farklı televizyon dizisinde de rol alarak sanat kariyerinde oldukça başarılı olmuştur. Hale Soygazi’nin oynadığı diziler arasında; Kuzey ve Güney ve Bu Kalp Seni Unutur Mu? Dizileri birçok kişi tarafından beğeniyle takip edilmiştir. Bunun yanı sıra 2015 yılında yayımlanan Kaderimin Yazıldığı Gün adlı diziyle de yeni nesilden birçok farklı hayran kazanmayı başarmıştır.

Uzun süredir ekranlardan uzak duran Hale Soygazi, geçtiğimiz günlerde açtığı 1 liralık tazminat davası ile yeniden gündeme gelmiştir. Kendisini Hale Soygazi’nin oğlu olarak tanıtan ve bu iddiasını katıldığı bir televizyon programında dile getiren Murat Şar, bu söylevinin ardından Hale Soygazi ile birlikte sosyal medyanın gündemine oturmuştu. İddiaları yalanlayan Hale Soygazi, mahkemeye sembolik bir tazminat davası açmış ve bu davayı kazanmıştır.

Sanatçı Hale Soygazi Filimleri

Bu Kalp Seni Unutur Mu?, 2009

Sil Baştan, 2004

Bir Umut, 1997

Usta Beni Öldürsene, 1996

Aşk Üzerine Söylenmemiş Her şey, 1996

Cazibe Hanımın Gündüz Düşleri, 1992

Bekle Dedim Gölgeye, 1990

Küçük Balıklar Üzerine Bir Masal, 1989

Cahide, 1989

Kadının Adı Yok Işık, 1987

Bir Avuç Cennet Emine, 1985

1984 - Bir Yudum Sevgi Aygül, 1984

Maden, 1978

Kördüğüm, 1977

Sevgili Dayım, 1977

Süt Kardeşler (Bihter), 1976

Nereden Çıktı Bu Velet, 1975

Adamını Bul, 1975

Gece Kuşu Zehra, 1975

Bak Yeşil Yeşil Neşe, 1975

Küçük Bey Hülya, 1975

Mirasyediler, 1974

Kanlı Deniz Meryem, 1974

Unutma Beni, 1974

Ceza Alev,1974

Unutama Beni, 1974

Gariban, 1974

Aşk Mahkumu, 1973

Kabadayının Sonu, 1973

Ölüme Koşanlar, 1973

Şüphe, 1973

Tatlım, 1973

Aşkımla Oynama, 1973

Bataklık Bülbülü, 1973

Arap Abdo, 1973

Vurun Kahpeye Aliye, 1973

Oh Olsun, 1973

Sevilmek İstiyorum Hale, 1973

Bir demet menekşe Nesrin, 1973

Çocuğumu İstiyorum Selma, 1973

Mahkum, 1973

Bir Garip Yolcu, 1972

Kara Murat: Fatih'ın Fedaisi (Angela-Zeynep), 1972

Kahbe / Bir Kız Böyle Düştü Ayşe, 1972

İtham Ediyorum Selma, 1972

Görev Aldığı Yapımlar

Kaderimin Yazıldığı Gün, 2015, Oyuncu

Kuzey Güney, 2011, Oyuncu

Geçerken Uğradım, 2007, Oyuncu

Usta Beni Öldürsene, Sawdust Tales, 1997, Oyuncu

Aşk Üzerine Söylenmemiş Herşey, 1995, Oyuncu, Oyuncu

Cazibe Hanımın Gündüz Düşleri, 1992, Oyuncu

Bekle Dedim Gölgeye, 1990, Oyuncu

Küçük Balıklar Üzerine Bir Masal, 1989, Oyuncu

Kadının Adı Yok, 1987, Oyuncu

Bir Avuç Cennet , 1985, Oyuncu

Bir Yudum Sevgi, 1984, Oyuncu

Maden , 1978, Oyuncu

Kördüğüm, 1977, Oyuncu

Sevgili Dayım, 1977, Oyuncu

Süt Kardeşler, 1976, Oyuncu

Nereden Çıktı Bu Velet , 1975, Oyuncu

Adamını Bul, 1975, Oyuncu

Bak Yeşil Yeşil, 1975, Oyuncu

Gece Kuşu Zehra, 1975, Oyuncu

Küçük Bey, 1975, Oyuncu

Ceza, 1974, Oyuncu

Mirasyediler , 1974, Oyuncu

Gariban, 1974, Oyuncu

Kanlı Deniz , 1974, Oyuncu

Unutama Beni, 1974, Oyuncu

Ölüme Koşanlar, 1973, Oyuncu

Oh Olsun , 1973, Oyuncu, Oyuncu

Aşkımla Oynama, 1973, Oyuncu

Bataklık Bülbülü, 1973, Oyuncu

Vurun Kahpeye, 1973, Oyuncu

Tatlım, 1973, Oyuncu

Aşk Mahkumu, 1973, Oyuncu

Kara Murat: Fatih'ın Fedaisi, 1972, Oyuncu