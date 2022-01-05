Hale Soygazi Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Hale Soygazi Kimdir, Aslen Nerelidir?
Hale Soygazi kimdir, Hale Soygazi nereli ve kaç yaşında, Hale Soygazi'nin hayatı, Hale Soygazi’nin Açtığı Tazminat Davası Sonuçlandı!
Hale Soygazi Kimdir? 21 Eylül 1950 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Hale Soygazi, Saint Benoit Ortaokulu’nda eğitim aldıktan sonra Erenköy Kız Lisesi’nden mezun olmuştur. Frasnsız Filolojisi bölümünde üniversite öğrenimi gördüğü sırada, eğitimin daha ikinci yılında okulu bırakmış ve İsviçre’ye gitmiştir. İsviçre’de uzun süre mankenlik eğitimi alan Hale Soygazi, Türkiye’ye döndüğünde aktif olarak mankenlik ve modellik kariyerine başlamıştır.
1972 yılında dönemin ünlü gazetesi Saklambaç Gazetesi’nin açmış olduğu, Türkiye Sinema Güzellik Yarışması’na katılmış ve yarışmada birinci seçilerek tüm Türkiye’nin dikkatini çekmeyi başarmıştır. Bu başarısının ardından İtalya’da gerçekleştirilen güzellik yarışmasında, Avrupa Sinema Güzeli olarak seçilmiş ve Avrupa’daki bu başarısının ardından birçok farklı yapım firmasından oyunculuk teklifi almıştır.
Hale Soygazi kimdir, nereli ve kaç yaşında? Hale Soygazi'nin hayatı
Avrupa’da güzellik birincisi seçilmesinin ardından yeniden Türkiye’ye dönen Hale Soygazi, döner dönmez 10 film anlaşması yaparak sırasıyla birçok filmde oynamıştır. Bu dönemde oynağı filmler sırasıyla; Kara Murat: Fatih’in Fedaisi, Bir Garip Yolcu, Mahkûm, İtham Ediyorum, Bir Kız Böyle Düştü, Ölüme Koşanlar, Süt Kardeşler, Sevili Dayım, Bir Avuç Cennet, Cahide, Aşk Üzerine Söylenmemiş Her Şey vb. birçok filmde başrol olmuştur. Oldukça geniş bir kitle tarafından tanınmasına neden olan filmlerinin ardından 1973 yılında Ahmet Özhan ile oynağı; Çocuğumu İstiyorum adlı filmden sonra başarılı oyuncu Ahmet Özhan ile evlenmiş ancak kısa süre sonra bu evlilikleri sona ermiştir.
1978 yılında Maden filminde başarılı bir performans sergileyen Hale Soygazi, bu filmdeki rolü sayesinde Antalya Film Festivali kapsamında En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazanmıştır. Bu film ve ödülden sonra kariyerine bir süre ara veren Hale Soygazi, 1984 yılında Türk sinemasının başarılı yönetmenlerinden biri olan Atıf Yılmaz’ın; Kadının Adı Yok ve Bekle Dedim Gölgeye filmlerinde alışıla gelmiş rollerinin dışına bir performans sergilemiştir.
1997 yılında Barış Pirhasan tarafından yönetilen Usta Beni Öldürsene filminde gösterdiği başarı sayesinde film birçok farklı festivalde gösterilmiş ve Hale Soygazi’ye bu filmden sonra toplamda 5 tane ödül verilmiştir. Oynadığı birçok filmde başarılı bir performans sergileyen Hale Soygazi, şuana kadar yerli ve yabancı birçok önemli ödüle layık görülmüştür.
Sanatçı Hale Soygazi kimdir?
2004 yılında Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında Yaşam Boyu Onur Ödülü’ne layık görülmüştür. Mankenlik ve sinema kariyerinin ardından tiyatroda da kendini gösteren Hale Soygazi, 2000 ve 2006 yılları arasında Küçük Prens ve Özel Bir Gün adlı tiyatro eserlerinde rol almıştır.
Türkiye’nin önemli entelektüelleri arasında gösterilen Murat Belge ile 10 yıllık uzun bir ilişkinin ardından dünya evine girmiş ve evlilikleri hala devam etmektedir.
Hale Soygazi birçok farklı televizyon dizisinde de rol alarak sanat kariyerinde oldukça başarılı olmuştur. Hale Soygazi’nin oynadığı diziler arasında; Kuzey ve Güney ve Bu Kalp Seni Unutur Mu? Dizileri birçok kişi tarafından beğeniyle takip edilmiştir. Bunun yanı sıra 2015 yılında yayımlanan Kaderimin Yazıldığı Gün adlı diziyle de yeni nesilden birçok farklı hayran kazanmayı başarmıştır.
Uzun süredir ekranlardan uzak duran Hale Soygazi, geçtiğimiz günlerde açtığı 1 liralık tazminat davası ile yeniden gündeme gelmiştir. Kendisini Hale Soygazi’nin oğlu olarak tanıtan ve bu iddiasını katıldığı bir televizyon programında dile getiren Murat Şar, bu söylevinin ardından Hale Soygazi ile birlikte sosyal medyanın gündemine oturmuştu. İddiaları yalanlayan Hale Soygazi, mahkemeye sembolik bir tazminat davası açmış ve bu davayı kazanmıştır.
Sanatçı Hale Soygazi Filimleri
Bu Kalp Seni Unutur Mu?, 2009
Sil Baştan, 2004
Bir Umut, 1997
Usta Beni Öldürsene, 1996
Aşk Üzerine Söylenmemiş Her şey, 1996
Cazibe Hanımın Gündüz Düşleri, 1992
Bekle Dedim Gölgeye, 1990
Küçük Balıklar Üzerine Bir Masal, 1989
Cahide, 1989
Kadının Adı Yok Işık, 1987
Bir Avuç Cennet Emine, 1985
1984 - Bir Yudum Sevgi Aygül, 1984
Maden, 1978
Kördüğüm, 1977
Sevgili Dayım, 1977
Süt Kardeşler (Bihter), 1976
Nereden Çıktı Bu Velet, 1975
Adamını Bul, 1975
Gece Kuşu Zehra, 1975
Bak Yeşil Yeşil Neşe, 1975
Küçük Bey Hülya, 1975
Mirasyediler, 1974
Kanlı Deniz Meryem, 1974
Unutma Beni, 1974
Ceza Alev,1974
Unutama Beni, 1974
Gariban, 1974
Aşk Mahkumu, 1973
Kabadayının Sonu, 1973
Ölüme Koşanlar, 1973
Şüphe, 1973
Tatlım, 1973
Aşkımla Oynama, 1973
Bataklık Bülbülü, 1973
Arap Abdo, 1973
Vurun Kahpeye Aliye, 1973
Oh Olsun, 1973
Sevilmek İstiyorum Hale, 1973
Bir demet menekşe Nesrin, 1973
Çocuğumu İstiyorum Selma, 1973
Mahkum, 1973
Bir Garip Yolcu, 1972
Kara Murat: Fatih'ın Fedaisi (Angela-Zeynep), 1972
Kahbe / Bir Kız Böyle Düştü Ayşe, 1972
İtham Ediyorum Selma, 1972
Görev Aldığı Yapımlar
Kaderimin Yazıldığı Gün, 2015, Oyuncu
Kuzey Güney, 2011, Oyuncu
Geçerken Uğradım, 2007, Oyuncu
Usta Beni Öldürsene, Sawdust Tales, 1997, Oyuncu
Aşk Üzerine Söylenmemiş Herşey, 1995, Oyuncu, Oyuncu
Cazibe Hanımın Gündüz Düşleri, 1992, Oyuncu
Bekle Dedim Gölgeye, 1990, Oyuncu
Küçük Balıklar Üzerine Bir Masal, 1989, Oyuncu
Kadının Adı Yok, 1987, Oyuncu
Bir Avuç Cennet , 1985, Oyuncu
Bir Yudum Sevgi, 1984, Oyuncu
Maden , 1978, Oyuncu
Kördüğüm, 1977, Oyuncu
Sevgili Dayım, 1977, Oyuncu
Süt Kardeşler, 1976, Oyuncu
Nereden Çıktı Bu Velet , 1975, Oyuncu
Adamını Bul, 1975, Oyuncu
Bak Yeşil Yeşil, 1975, Oyuncu
Gece Kuşu Zehra, 1975, Oyuncu
Küçük Bey, 1975, Oyuncu
Ceza, 1974, Oyuncu
Mirasyediler , 1974, Oyuncu
Gariban, 1974, Oyuncu
Kanlı Deniz , 1974, Oyuncu
Unutama Beni, 1974, Oyuncu
Ölüme Koşanlar, 1973, Oyuncu
Oh Olsun , 1973, Oyuncu, Oyuncu
Aşkımla Oynama, 1973, Oyuncu
Bataklık Bülbülü, 1973, Oyuncu
Vurun Kahpeye, 1973, Oyuncu
Tatlım, 1973, Oyuncu
Aşk Mahkumu, 1973, Oyuncu
Kara Murat: Fatih'ın Fedaisi, 1972, Oyuncu
05 Oca 2022 - 23:36 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.